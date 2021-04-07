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Yasak Elma Yıldız kesilen sahneyi paylaştı! İşte herkesi gülmekten kırıp geçiren o sahne

FOX TV'de yayınlanan ve Şevval Sam, Eda Ece, Nesrin Cavadzade, Erdal Özyağcılar, Berk Oktay, Nilperi Şahinkaya ve Gülenay Kalkan gibi oyuncuların kadrosunda bulunduğu Yasak Elma dizisi izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Yıldız karakterini canlandıran Eda Ece, dizinin ekranlarda yayınlanmayan fakat Youtube ve Instagram'da yayınlanmış olan özel sahnelerini paylaştı. İşte herkesi gülmekten kırıp geçiren o sahne...

YASAK ELMA YILDIZ'IN PAYLAŞTIĞI KESİLEN SAHNEDE NELER OLDU?

Her Pazartesi saat 20:00'da Fox Tv’de yayınlanan ve Pazartesi akşamlarının en çok izlenen yapımlarından biri olan Yasak Elma’nın son bölümüne ava giderken avlanan Şahika ve Hasan Ali damgasını vurdu.

Berk Oktay, Eda Ece, Şevval Sam, Nesrin Cavadzade, Erdal Özyağcılar, Nilperi Şahinkaya ve Gülenay Kalkan’ın kadrosunda yer aldığı Yasak Elma dizisi entrika dolu hikayesi ve yüksek temposu ile izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Fox TV’nin sevilen dizisi yayınlanan yeni bölümünde izleyiciyi hem şaşırtan hem güldüren, birbirinden absürt sahneleriyle de merakla izlenen bir akşam yaşattı.

INSTAGRAM VE YOUTUBE'A ÖZEL SAHNE KIRDI GEÇİRDİ! Dizide Eda Ece’nin oynadığı Yıldız’ın ise yeni İngiliz dadı ile İngilizce konuşmaları, yine seyirciyi güldüren sahnelerdi. Fakat dizide çekildiği halde dizinin yeni bölümüne eklenmemiş bir sahne daha vardı. Bu sahne ise dizinin Instagram ve Youtube sayfaları için özel olarak yayınlanmıştı.

EDA ECE INSTAGRAM'DAN PAYLAŞTI! Eda Ece kişisel Instagram hesabı üzerinden güldüren sahneyi "Bu akşam yeni bölüm ama bu an yayında yok. Instagram ve Youtube'a özel! Yıldız'ın Çağatay'a şiiri... Kenetlenmişsin kalbime ilmek ilmek..." açıklamasını yazarak paylaştı.

İşte herkesi gülmekten kırıp geçiren o sahne...