Yasak Krallık konusu nedir? Yasak Krallık oyuncuları kim?

Yönetmenliğini Rob Minkoff'un yaptığı filmin türü aksiyon ve macera. Antik Çin'de konusu geçen filmin detayları merak konusu oldu. Peki Yasak Krallık konusu nedir, oyuncuları kim? İşte tüm merak edilenler...

YASAK KRALLIK FİLM KONUSU NEDİR?

Kafayı Kung-fu ile bozmuş Amerikalı ergen Jason, mahallesindeki zorba gençlerin hışmından kurtulmak için tesadüfen mitolojik Maymun Kral'ı kurtarmak için Antik Çin'e esrarengiz bir yolculuk yapmak durumunda kalır. Senaryoda, klasik Çin romanı 'Batıya Yolculuk'tan esinlenilmiş. İki önemli ismi biraraya getiren filmde Jet Li Maymun Kral'ı ve sessiz bir rahibi oynarken, Jackie Chan ise, T'sa-Ho adlı başka bir rahibi canlandırıyor.

YASAK KRALLIK FİLMİ OYUNCULARI KİMDİR?

Oyuncular: Jet Li, Jackie Chan, Collin Chou



