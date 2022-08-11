Yasak Krallık konusu nedir? Yasak Krallık oyuncuları kim?

Yönetmenliğini Rob Minkoff'un yaptığı filmin türü aksiyon ve macera. Antik Çin'de konusu geçen filmin detayları merak konusu oldu. Peki Yasak Krallık konusu nedir, oyuncuları kim? İşte tüm merak edilenler...
Kafayı Kung-fu ile bozmuş Amerikalı ergen Jason, mahallesindeki zorba gençlerin hışmından kurtulmak için tesadüfen mitolojik Maymun Kral'ı kurtarmak için Antik Çin'e esrarengiz bir yolculuk yapmak durumunda kalır. Senaryoda, klasik Çin romanı 'Batıya Yolculuk'tan esinlenilmiş. İki önemli ismi biraraya getiren filmde Jet Li Maymun Kral'ı ve sessiz bir rahibi oynarken, Jackie Chan ise, T'sa-Ho adlı başka bir rahibi canlandırıyor.
Oyuncular: Jet Li, Jackie Chan, Collin Chou
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