Yasal eş anlamlısı nedir? Yasalın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Yasal sözcüğü, Türkçe yasa kelimesinden türetilerek elde edilmiştir. Yasal kelimesi "yasa" kelimesinden türetilmiştir. Yasa sözcüğü devletin yasama gücü tarafından belli biçimlere uyularak düzenlenmiş ve yürürlüğe girmesinin ardından herkesin uyma zorunluluğunda olan, uyulmadığı taktirde belirli yaptırımlar uygulanan kurallar anlamına gelir. Yasal kelimesi de, hukuki olarak uygun, yasalara karşı olmayan olarak ifade edilebilir.

Yasal kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Eş anlamlı (anlamdaş) kelimeler dilimizin zenginliğinin bir göstergesi hâlindedir. Birbirleri ile aynı anlamı ifade eden farklı kelimeler sayesinde tekrara düşülmeden akıcı cümleler kurulabilir ve anlamlı paragraflar oluşturulabilir. Türkçede hemen her sözcüğün bir eş anlamlısı vardır. Bazı sözcüklerin de birden fazla eş anlamlısı bulunabiliyor. Bu sözcüklerden biri yasal kelimesidir. Yasalın eş anlamlısı da yasalın anlamı ifade eden kelimelerdir. Birbiri ile tekrar etmeyen cümleler kurmak ve sözcük dağarcığını genişletmek için eş anlamlı kelimelerden yararlanmak mümkündür. Yasal kelimesinin eş anlamı olan kelimeler birbiri yerine de kullanılabilirler. Yasal eş anlamlısı kelimeler:

Kanuni

Legal

Meşru

Yasalın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Yasal ile aynı anlamı taşıyan kanuni, meşru ve legal sözcükleri cümle içinde birbirleri yerine kullanılabilirler. Resmî yazışma dilinde meşru ve yasal sözcükleri sık tercih edilirken legal kelimesine daha çok günlük konuşma dilinde rastlamak mümkündür. Kanuni kelimesiyse eski bir hukuk terimidir. Eş anlamlı kelimelerin kullanımlarını net olarak anlayabilmek için örnek cümlelerden yararlanılabilir. Örnek cümleler ile eş anlamlı kelimelerin cümlede ne gibi değişiklikler meydana getirdiği görülebilir. Yasalın eş anlamlıları ile örnek cümleler şu şekilde sıralanabilir: