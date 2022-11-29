Süre eş anlamlısı nedir? Süre kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Süre kelimesi Türkçeden köken alır. Türkiye Türkçesi sür- fiilinden Yeni Türkçe +A ekiyle türetilmiş olup ayrıca süreli ve süresiz sözcükleri gibi "sür-" fiilinden türetilmiştir. Müddet kelimesine karşılık olarak türetilen süre kelimesi günümüzde de hâlâ aynı anlamda kullanılır. Çeşitli dillerde farklı şekillerde rastlanan süre kelimesinin eş anlamı kelimeleri bulunmasının yanı sıra bir tane anlam karşılığı vardır. Türk Dil Kurumuna göre sürenin anlam karşılığı "bir olayın başı ile sonu arasında geçen zaman parçası, zaman aralığı" şeklindedir. Süre kelimesini içeren cümleler aşağıda verilmiştir:

Öğretmen öğrencilerine kısa bir ödev teslim süresi verdi.

Bu kadar süre içerisinde kimi nasıl tanıyıp bir karara varabildin?

Seninle bu kadar kısa süre içerisinde nasıl yakınlaştık anlam veremiyorum.

Süreler süreleri kovalarcasına zaman çok hızlı akıyordu.

Ne kadar sürede bu sıkıntıyı atlatabiliriz?

Annesinin ölümünden sonra süre ona akmaz olmuştu.

Ne kadar sürede yanıma gelebilirsen o kadar az beklerim.

Seninle geçirdiğim süreleri hiçbir zaman dilimine değişemem.

Süre kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Hemen hemen her kelimede bulunduğu gibi sürenin eş anlamlısı da bulunur. Süre eş anlamlısı kelime cümle içinde süreyle aynı ifadeyi karşıladığından onun yerine kullanılabilir. Sürenin eş anlamlısı kelime:

Müddet

Sürenin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Süre kelimesinin eş anlamı olan müddet kelimesiyle ilgili örnek cümle kullanımları: