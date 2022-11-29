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Süre eş anlamlısı nedir? Süre kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

29.11.2022 17:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe, tarih boyunca birçok dille çeşitli alışverişlerde bulunmuştur. Ekonomik, sosyal ve kültürel bakımdan çeşitli milletlerden etkilenmesinin sonucunda çeşitli kelimeleri de alıntılamıştır. Ayrıca dil ve kelime bakımından da birçok kültürle kaynaştığı gibi eski kültürünü ve sözcüklerini de yenileyerek harmanlamıştır. Süre kelimesi de Eski Türkçeden günümüze kadar korunarak ulaşmıştır. Türkçe kökenli bir kelime olan süre kelimesinin eş anlamlısı nedir, cümle içerisinde kullanımları nasıldır?

Süre eş anlamlısı nedir? Süre kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Süre kelimesi Türkçeden köken alır. Türkiye Türkçesi sür- fiilinden Yeni Türkçe +A ekiyle türetilmiş olup ayrıca süreli ve süresiz sözcükleri gibi "sür-" fiilinden türetilmiştir. Müddet kelimesine karşılık olarak türetilen süre kelimesi günümüzde de hâlâ aynı anlamda kullanılır. Çeşitli dillerde farklı şekillerde rastlanan süre kelimesinin eş anlamı kelimeleri bulunmasının yanı sıra bir tane anlam karşılığı vardır. Türk Dil Kurumuna göre sürenin anlam karşılığı "bir olayın başı ile sonu arasında geçen zaman parçası, zaman aralığı" şeklindedir. Süre kelimesini içeren cümleler aşağıda verilmiştir:

  • Öğretmen öğrencilerine kısa bir ödev teslim süresi verdi.
  • Bu kadar süre içerisinde kimi nasıl tanıyıp bir karara varabildin?
  • Seninle bu kadar kısa süre içerisinde nasıl yakınlaştık anlam veremiyorum.
  • Süreler süreleri kovalarcasına zaman çok hızlı akıyordu.
  • Ne kadar sürede bu sıkıntıyı atlatabiliriz?
  • Annesinin ölümünden sonra süre ona akmaz olmuştu.
  • Ne kadar sürede yanıma gelebilirsen o kadar az beklerim.
  • Seninle geçirdiğim süreleri hiçbir zaman dilimine değişemem.
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Süre kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Hemen hemen her kelimede bulunduğu gibi sürenin eş anlamlısı da bulunur. Süre eş anlamlısı kelime cümle içinde süreyle aynı ifadeyi karşıladığından onun yerine kullanılabilir. Sürenin eş anlamlısı kelime:

  • Müddet
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Sürenin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Süre kelimesinin eş anlamı olan müddet kelimesiyle ilgili örnek cümle kullanımları:

  • Kısa bir müddette bana evrakları teslim etmezsen kovulabilirsin.
  • Ne kadar müddette bana geri dönebilirsin?
  • Sen benimle bir müddet konuşmadan bile duramazsın.
  • Mutluysan onunla geçirdiğin uzun müddete asla üzülmemelisin.
  • Bir müddet sevgilisinin askerden gelmesini bekleyip evleneceklerdi.
  • Evi teslim almak için ne kadar müddetten bahsediyoruz?
  • Ne kadar müddet geçerse geçsin yaşanılanları unutamıyordu.
  • Belirli bir müddet daha bekleyip alacaklıların yanına gidecekti.
  • Bana verilen müddette bu kadar açıklama yapabildiğimden elimden fazlası gelemedi.
  • Bana yaptıklarını hangi müddette telafi edebilirsin bilmiyorum.
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