EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Eş Anlamlı Kelimeler
  4. Tren eş anlamlısı nedir? Trenin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Tren eş anlamlısı nedir? Trenin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

14.11.2022 12:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransızca kökenli bir kelime olan tren kelimesi, demiryolunda hem insan hem de yük taşıma için kullanılan ardı ardına bağlanmış vagonlardan oluşan taşıt aracı anlamına gelir. Tren kelimesinin kendisi gibi aynı anlamı ifade eden eş anlamlı kelimeleri bulunur. Kelime tekrarından kaçınmak isteyenler tren kelimesi yerine eş anlamlısını kullanabilir. Peki, tren kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Tren eş anlamlısı nedir? Trenin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Dilimize Fransızcadan geçmiş bir kelime olan tren, Türk Dil Kurumuna göre "demir yolunda yolcu ve yük taşıyan, bir veya birden fazla lokomotif tarafından çekilen, ardı ardına bağlanmış vagonlardan oluşan taşıt" olarak açıklanır. Fransızca "train" olarak yazılan ve "demir yolu katarı" anlamına gelen kelimeden alıntılanmıştır. Dilimizde de benzer bir anlamda kullanılan kelime alıntılandığı ilk zamanlarda da günümüzde de araç anlamında kullanılır.

Özellikle eş anlamlısı nedir? Özellikle eş anlamlısı nedir?

Tren kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Türkçede birçok kelimenin yazılışı ve okunuşu farklı olan fakat aynı anlamı ifade eden eş anlamlı kelimesi bulunur. Anlamdaş yani eş anlamlı olan kelimeler birbirleri yerine kullanılır ve kullanıldıkları zaman cümlenin anlamı değişmez ya da bozulmaz. Trenin eş anlamlısı olan sözcükler de tren yerine kullanıldığı zaman cümlenin anlamını bozmaz. Tren kelimesinin eş anlamı olan kelimeler:

  • Şimendifer
  • Katar

Şimendifer kelimesi de dilimize Fransızcadan geçen bir kelimedir. Fransızca demir yolu deyimi olarak kullanılan bu kelime, dilimizde tren kelimesinin eş anlamlısı olarak kullanılır. Kullanımı tren kadar yaygın olmasa da günlük yaşamda karşımıza çıkar. Katar kelimesi de Arapça "ḳiṭār" kelimesinden alıntıdır. Hem yazılı metinlerde hem de sözlü metinlerde tren kelimesi yerine şimendifer ve katar kullanılabilir ancak günümüzde çok sık kullanılan kelimelerden değillerdir.

Kanun eş anlamlısı nedir? Kanun eş anlamlısı nedir?

Trenin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Eş anlamlı kelimeler, Türkçenin kelime bakımından zengin bir dil olduğunun göstergesidir. Yabancı dillerden Türkçeye geçen birçok kelime, dilimize yerleşmiş ve pek çok alanda kullanır bir hâl almıştır. Eş anlamlı kelimelerin anlaşılmasının püf noktalarından biri de örnek cümleler ile açıklanmasıdır. Tren eş anlamlısı olan kelimelerle örnek cümleler:

  • Geçen gece Ankara'dan kalkan son katarla Eskişehir'e döndük.
  • Eğer şimendiferi 5 dakika ile kaçırmasaydık Konya'ya gidecektik.
Kabul eş anlamlısı nedir? Kabul eş anlamlısı nedir?

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İyi eş anlamlısı nedir?İyi eş anlamlısı nedir?
Tartışma eş anlamlısı nedir?Tartışma eş anlamlısı nedir?
KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak?KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak?
Anahtar Kelimeler:
eş anlamlı kelimeler eş anlamlısı eş anlamlısı nedir altın gümüş

En Çok Okunan Eğitim Haberler

KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak?

Tartışma eş anlamlısı nedir?

Tartışma eş anlamlısı nedir?

Seyrek eş anlamlısı nedir?

Seyrek eş anlamlısı nedir?

Okullarda ilk ara tatil bugün başlıyor

Okullarda ilk ara tatil bugün başlıyor

İlginizi Çekebilir

Yararını da zararını da çok az kişi biliyor! Öyle bir etkisi var ki...

Yararını da zararını da çok az kişi biliyor! Öyle bir etkisi var ki...

Soğanlar havayı temizler mi? Soğan tedavisi işe yarıyor mu?

Soğanlar havayı temizler mi? Soğan tedavisi işe yarıyor mu?

Bir kez kullananın hayran kaldığı Stanley termoslarda kaçırılmayacak fırsat!

Bir kez kullananın hayran kaldığı Stanley termoslarda kaçırılmayacak fırsat!

Siğillerden ilaçsız kurtulun! Evdeki iki malzeme kökünü kurutuyor

Siğillerden ilaçsız kurtulun! Evdeki iki malzeme kökünü kurutuyor

Canan Karatay net konuştu: Yasaklanmalı! Alkolden farkı yok

Canan Karatay net konuştu: Yasaklanmalı! Alkolden farkı yok

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.