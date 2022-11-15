Tren eş anlamlısı nedir? Trenin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Dilimize Fransızcadan geçmiş bir kelime olan tren, Türk Dil Kurumuna göre "demir yolunda yolcu ve yük taşıyan, bir veya birden fazla lokomotif tarafından çekilen, ardı ardına bağlanmış vagonlardan oluşan taşıt" olarak açıklanır. Fransızca "train" olarak yazılan ve "demir yolu katarı" anlamına gelen kelimeden alıntılanmıştır. Dilimizde de benzer bir anlamda kullanılan kelime alıntılandığı ilk zamanlarda da günümüzde de araç anlamında kullanılır.

Tren kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Türkçede birçok kelimenin yazılışı ve okunuşu farklı olan fakat aynı anlamı ifade eden eş anlamlı kelimesi bulunur. Anlamdaş yani eş anlamlı olan kelimeler birbirleri yerine kullanılır ve kullanıldıkları zaman cümlenin anlamı değişmez ya da bozulmaz. Trenin eş anlamlısı olan sözcükler de tren yerine kullanıldığı zaman cümlenin anlamını bozmaz. Tren kelimesinin eş anlamı olan kelimeler:

Şimendifer

Katar

Şimendifer kelimesi de dilimize Fransızcadan geçen bir kelimedir. Fransızca demir yolu deyimi olarak kullanılan bu kelime, dilimizde tren kelimesinin eş anlamlısı olarak kullanılır. Kullanımı tren kadar yaygın olmasa da günlük yaşamda karşımıza çıkar. Katar kelimesi de Arapça "ḳiṭār" kelimesinden alıntıdır. Hem yazılı metinlerde hem de sözlü metinlerde tren kelimesi yerine şimendifer ve katar kullanılabilir ancak günümüzde çok sık kullanılan kelimelerden değillerdir.

Trenin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Eş anlamlı kelimeler, Türkçenin kelime bakımından zengin bir dil olduğunun göstergesidir. Yabancı dillerden Türkçeye geçen birçok kelime, dilimize yerleşmiş ve pek çok alanda kullanır bir hâl almıştır. Eş anlamlı kelimelerin anlaşılmasının püf noktalarından biri de örnek cümleler ile açıklanmasıdır. Tren eş anlamlısı olan kelimelerle örnek cümleler: