Şair eş anlamlısı nedir? Şairin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Şair kelimesinin kökü Arapçaya dayanır. Arapça "şˁr" kökünden gelen ve “özel bir anlama yeteneğine sahip olan, şiir yapan” ifadesini karşılayan "şāʿir" sözcüğünden alıntıdır. Türkçeye de aynı anlamda geçen şair kelimesi zaman içerisinde farklı anlam ifadeleri de kazanarak mecaz anlamda da kullanılabilen bir hâl almıştır. Türk Dil Kurumundan alınan bilgilere göre şair sözcüğünün anlam karşılıkları şu şekildedir:
Şair kelimesini içerisinde bulunduran cümle örnekleri şu şekilde olabilir:
Şair kelimesi dilimizde çok eski zamanlardan beri kullanılan bir kelime olmakla beraber ilk yazılı örneğinin Kutadgu Bilig olduğu düşünülmektedir. Eski dönemlerden beri dilimizde varlığını koruyan şair kelimesinin eş anlamı olan kelime de vardır. Şair kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük "ozan" kelimesidir. Ozan ve şair eş anlamlı kelimeler olsa da ozan kelimesi genellikle anonim ya da âşık edebiyatında rastlanılan ve saz çalarak şiir söyleyen kimse anlamında kullanılır.
Şair eş anlamlısı olan ozan kelimesiyle ilgili örnek cümleler: