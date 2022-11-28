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Şair eş anlamlısı nedir? Şairin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

27.11.2022 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk toplulukları tarih boyunca farklı topluluklarla etkileşimde olmuştur. Bu etkileşimler çeşitli alanlarda gerçekleşirken etkileşimlerin doğal sonucu olarak dil ve edebiyat da etkilenmiş ve toplulukların dilleri arasında kelime alışverişleri yaşanmıştır. Alıntılanan ya da ödünçlenen bu kelimeler de dillerin gelişmesini ve bugünkü hâllerini almasını sağlamıştır. Şair kelimesi de Türk ve Arap topluluklarının etkileşimlerinin bir sonucu olarak Türkçeye geçmiştir. Peki, şairin eş anlamı nedir?

Şair eş anlamlısı nedir? Şairin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Şair kelimesinin kökü Arapçaya dayanır. Arapça "şˁr" kökünden gelen ve “özel bir anlama yeteneğine sahip olan, şiir yapan” ifadesini karşılayan "şāʿir" sözcüğünden alıntıdır. Türkçeye de aynı anlamda geçen şair kelimesi zaman içerisinde farklı anlam ifadeleri de kazanarak mecaz anlamda da kullanılabilen bir hâl almıştır. Türk Dil Kurumundan alınan bilgilere göre şair sözcüğünün anlam karşılıkları şu şekildedir:

  • Şiir söyleyen veya yazan kimse, ozan.
  • (mecaz) Hayal gücü geniş olan, duyarlı, duygulu (kimse).

Şair kelimesini içerisinde bulunduran cümle örnekleri şu şekilde olabilir:

  • Şair bu kitabında yalnızlığı işlemiş.
  • Şair insanın içinde olup biten fırtınaları ve çırpınışları anlayamazsın.
  • Küçük çocuk, büyüyünce ne olacaksın sorusuna, şair diyerek cevap verdi.
  • Büyük şairler hep öldükten sonra fark edilmiş.
  • Bu şiiri hangi şair kaleme almış biliyor musun?
  • Öğretmen öğrencilerine "Şair burada ne demek istemiş?" şeklinde sorusunu yöneltti.
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Şairin eş anlamlısı nedir?

Şair kelimesi dilimizde çok eski zamanlardan beri kullanılan bir kelime olmakla beraber ilk yazılı örneğinin Kutadgu Bilig olduğu düşünülmektedir. Eski dönemlerden beri dilimizde varlığını koruyan şair kelimesinin eş anlamı olan kelime de vardır. Şair kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük "ozan" kelimesidir. Ozan ve şair eş anlamlı kelimeler olsa da ozan kelimesi genellikle anonim ya da âşık edebiyatında rastlanılan ve saz çalarak şiir söyleyen kimse anlamında kullanılır.

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Şairin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Şair eş anlamlısı olan ozan kelimesiyle ilgili örnek cümleler:

  • Ben ne ozanlar ne şiirler gördüm de böylesini hiç görmedim.
  • Burada zamanında çok ünlü ozanlar yetişmiş olduğu söyleniyor.
  • Eski zamanların halk ozanlarını keşke tanıma şansım olsaydı.
  • Annem ozanların şiirlerini okumayı ve dinlemeyi çok severdi.
  • Kendini âdeta bir ozan gördüğünden herkesten bu ilgiyi bekliyordu.
  • Sizce ozan olunur mu yoksa doğulur mu?
  • Modern dönem ozanları hakkında ne düşüneceğimizi tam olarak kestiremiyorum.
  • Ozanları bir cümle ile özetlemek isteseydik ne diyebilirdik?
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