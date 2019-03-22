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Yaşam kaynağımız olan suyun 10 hayati önemi

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 22.03.2019 15:57 | Son Güncelleme

Vücudumuz adına önemli mineralleri bünyesinde barındıran su, insan hayatı için oksijenden sonra ikinci önemli ihtiyaç. Öyle ki, vücudumuzdaki atıkların dışa atılması, besinlerin emiliminin sağlanması, eklemlerin ve gözlerin kayganlaşması, ter ve idrar gibi sıvıların üretimi ve vücut ısısının korunması su sayesinde gerçekleşiyor. İşte hayati dememizin en önemli nedenleri bunlar. Peki ya diğer faydaları?

Yaşam kaynağımız olan suyun 10 hayati önemi

Vücut sistemimizin en doğru şekilde çalışmasına yardımcı olan su, metabolizmamızın da yüzde 70'ini oluşturmakta. Sadece susuzluğumuzu gidermekle kalmayan doğal içecek, yaşama tutunmamızı sağlayan bir faktör.

Vücudumuzun temel besin kaynağı olan su, ağız kokusunu önler.

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Düzenli egzersiz yapanlar bolca tüketmelidir çünkü kasılmaları ve krampları önler.

Hücrelerimiz için gerekli oksijen ve besinleri taşıyarak kalbimizin daha sağlıklı bir şekilde çalışmasına yardımcı olur.

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Beyin dokusunun yüzde 85'i sudur. Beyin sağlığı açısından son derece önemli olan su, stresle mücadele eder.

Hamileler günde 2,5 3 litre kadar su tüketmeye özen göstermelidir çünkü fanusun içinde yaşayan bebeğin gelişimi için su, son derece değerlidir.

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Eğer kabızlık problemi yaşıyorsanız her gün en az 8 bardak su içmeniz tavsiye edilir. Suyun sindirim sistemini düzenleyici etkisi vardır.

Emziren annelerin sütünü artırır.

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Vücut direncini artırır.

Mide rahatsızlıklarına katkı sağlar, özellikle reflüye.

Vücutta biriken ödemin hızlıca atılmasına yardımcı olur.


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