Yaşam kaynağımız olan suyun 10 hayati önemi

Vücut sistemimizin en doğru şekilde çalışmasına yardımcı olan su, metabolizmamızın da yüzde 70'ini oluşturmakta. Sadece susuzluğumuzu gidermekle kalmayan doğal içecek, yaşama tutunmamızı sağlayan bir faktör.

Vücudumuzun temel besin kaynağı olan su, ağız kokusunu önler.

Düzenli egzersiz yapanlar bolca tüketmelidir çünkü kasılmaları ve krampları önler.

Hücrelerimiz için gerekli oksijen ve besinleri taşıyarak kalbimizin daha sağlıklı bir şekilde çalışmasına yardımcı olur.

Beyin dokusunun yüzde 85'i sudur. Beyin sağlığı açısından son derece önemli olan su, stresle mücadele eder.

Hamileler günde 2,5 3 litre kadar su tüketmeye özen göstermelidir çünkü fanusun içinde yaşayan bebeğin gelişimi için su, son derece değerlidir.

Eğer kabızlık problemi yaşıyorsanız her gün en az 8 bardak su içmeniz tavsiye edilir. Suyun sindirim sistemini düzenleyici etkisi vardır.

Emziren annelerin sütünü artırır.

Vücut direncini artırır.

Mide rahatsızlıklarına katkı sağlar, özellikle reflüye.

Vücutta biriken ödemin hızlıca atılmasına yardımcı olur.



