Yaşama Karşı filmi televizyon yayın akışında yer alması sebebiyle günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. ABD yapımı filmin gişe hasılatı 39,328 dolardır. Peki Yaşama Karşı konusu ne? Yaşama Karşı Anti Life - Breach filminin oyuncuları kimler? Ne zaman çekildi? Anti Life - Breach filmine ilişkin ayrıntılar haberimizde.

YAŞAMA KARŞI KONUSU NEDİR?

Yaşama Karşı filminin konusu şu şekildedir:

Kısa bir süre sonra baba olacak Noah, bir uzay gemisinde çalışmaktadır. Burada yeni bir dünya bulmayı amaç edinmiştir. Noah ve geminin mürettebatı, tehlikeli bir düşmanla yüzleşmek zorunda kalır.

Bu düşman, kozmik bir tehdittir ve uzay gemisini dünyayı yok edecek bir silah olarak kullanmayı hedeflemektedir.

YAŞAMA KARŞI FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Bruce Willis - Clay Young

Cody Kearsley - Noah

Callan Mulvey - Teek

Kassandra Clementi - Hayley

Rachel Nichols - Chambers

Timothy V. Murphy - Commander Stanley

Alexander Kane - Commander Riggins

Angie Pack - Isabella Ortega

Thomas Jane - Admiral Kiernan Adams

Corey Large - Lincoln

Swen Temmel - Fitzgerald

Ralf Moeller - Vyrl

Elicia Davies - Veronica

Johnny Messner - Blue

Johann Urb - Shady

YAŞAMA KARŞI (ANTİ LİFRE -BREACH) FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Yaşama Karşı filmi, 2020 yapımıdır.

