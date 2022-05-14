Yaşama Karşı filmi televizyon yayın akışında yer alması sebebiyle günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. ABD yapımı filmin gişe hasılatı 39,328 dolardır. Peki Yaşama Karşı konusu ne? Yaşama Karşı Anti Life - Breach filminin oyuncuları kimler? Ne zaman çekildi? Anti Life - Breach filmine ilişkin ayrıntılar haberimizde.
Yaşama Karşı filminin konusu şu şekildedir:
Kısa bir süre sonra baba olacak Noah, bir uzay gemisinde çalışmaktadır. Burada yeni bir dünya bulmayı amaç edinmiştir. Noah ve geminin mürettebatı, tehlikeli bir düşmanla yüzleşmek zorunda kalır.
Bu düşman, kozmik bir tehdittir ve uzay gemisini dünyayı yok edecek bir silah olarak kullanmayı hedeflemektedir.
Bruce Willis - Clay Young
Cody Kearsley - Noah
Callan Mulvey - Teek
Kassandra Clementi - Hayley
Rachel Nichols - Chambers
Timothy V. Murphy - Commander Stanley
Alexander Kane - Commander Riggins
Angie Pack - Isabella Ortega
Thomas Jane - Admiral Kiernan Adams
Corey Large - Lincoln
Swen Temmel - Fitzgerald
Ralf Moeller - Vyrl
Elicia Davies - Veronica
Johnny Messner - Blue
Johann Urb - Shady
Yaşama Karşı filmi, 2020 yapımıdır.
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