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Yaşama Karşı konusu ne? Yaşama Karşı Anti Life - Breach filminin oyuncuları kimler? Ne zaman çekildi?

14.05.2022 18:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaşama Karşı konusu, 14 Mayıs 2022 Cumartesi günü Show TV'nin yayın akışında yer almasının ardından izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Senaryosunu Edward Drake ile Corey Large'ın kaleme aldığı filmin yönetmenliğini John Suits yapmıştır. Vatandaşlar, Yaşama Karşı konusu ne? Yaşama Karşı Anti Life - Breach filminin oyuncuları kimler? Ne zaman çekildi? soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte Anti Life - Breach filmine ilişkin bilgiler...

Yaşama Karşı konusu ne? Yaşama Karşı Anti Life - Breach filminin oyuncuları kimler? Ne zaman çekildi?

Yaşama Karşı filmi televizyon yayın akışında yer alması sebebiyle günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. ABD yapımı filmin gişe hasılatı 39,328 dolardır. Peki Yaşama Karşı konusu ne? Yaşama Karşı Anti Life - Breach filminin oyuncuları kimler? Ne zaman çekildi? Anti Life - Breach filmine ilişkin ayrıntılar haberimizde.

YAŞAMA KARŞI KONUSU NEDİR?

Yaşama Karşı filminin konusu şu şekildedir:

Kısa bir süre sonra baba olacak Noah, bir uzay gemisinde çalışmaktadır. Burada yeni bir dünya bulmayı amaç edinmiştir. Noah ve geminin mürettebatı, tehlikeli bir düşmanla yüzleşmek zorunda kalır.

Bu düşman, kozmik bir tehdittir ve uzay gemisini dünyayı yok edecek bir silah olarak kullanmayı hedeflemektedir.

YAŞAMA KARŞI FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Bruce Willis - Clay Young
Cody Kearsley - Noah
Callan Mulvey - Teek
Kassandra Clementi - Hayley
Rachel Nichols - Chambers
Timothy V. Murphy - Commander Stanley
Alexander Kane - Commander Riggins
Angie Pack - Isabella Ortega
Thomas Jane - Admiral Kiernan Adams
Corey Large - Lincoln
Swen Temmel - Fitzgerald
Ralf Moeller - Vyrl
Elicia Davies - Veronica
Johnny Messner - Blue
Johann Urb - Shady

YAŞAMA KARŞI (ANTİ LİFRE -BREACH) FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Yaşama Karşı filmi, 2020 yapımıdır.

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