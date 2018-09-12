Yaşamayanlar 3. yeni bölüm fragmanı: Dmitry, Mia'yı sorguluyor! (Yaşamayanlar 3. yeni bölüm ne zaman?)

Yaşamayanlar 3. yeni bölüm fragmanı Blutv tarafından yayınlandı. Türkiye'nin ilk vampir dizisi olan Yaşamayanlar'ın başrollerinde Elçin Sangu, Kerem Bürsin, Birkan Sokullu ve Selma Ergeç yer alıyor. Geçen hafta ilk iki bölümü ile Blutv'de yayınlanan Yaşamayanlar, büyük ilgi ile izlenmiş ve sosyal medyada hakkında çok konuşulmuştu. Yaşamayanlar yeni bölüm fragmanında ise Dmitry, Mia'nın geçmişin sorguluyor ve hakkında daha çok bilgi öğrenmeye çalışıyor. Ve yeni bölümde vampirler ile avcıların savaşı başlıyor. İşte Yaşamayanlar 3. yeni bölüm fragmanı...

YAŞAMAYANLAR 3. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

YAŞAMAYANLAR 3. YENİ BÖLÜM NE ZAMAN

Yayınlanan fragmanda; Dmitry'nin (Kerem Bürsin) "İnsanın ruhu masum değil, hepsinin içinde uyandırılmayı bekleyen bir kötülük var!" sözleri dizide vampirler ve avcılar arasında kıran kırana yaşanacak savaşın ilk sinyalini verdi. Yaşamayanlar 3. bölümüyle 13 Eylül’de sadece blutv’de!

YAŞAMAYANLAR OYUNCU KADROSU VE KONUSU

Başrollerinde Elçin Sangu, Kerem Bursin, Birkan Sokullu ve Selma Ergeç gibi isimleri barındıran dizinin dizinin oyuncu kadrosunda ayrıca Türkü Turan, Nilperi Şahinkaya, Efecan Şenolsun, Edip Tepeli, Elit İşcan, Oral Özer, Erdeniz Kurucan, Selahattin Ergün, Beril Acar ve Birce Kirkova gibi başarılı oyuncular yer alıyor. Yaşamayanları dizisi yönetmenliğini; Eve Dönüş: Sarıkamış 1915 filmi ile FIPRESCI ile Altın Zenith ödüllerini kazanan ve BluTV Özel Yapım'ı 7YÜZ dizisinin ‘Prosedür’ bölümünün yönetmeni olan Alphan Eşeli üstleniyor. Dizinin çarpıcı senaryosunu ise Şamil Yılmaz kaleme alıyor.