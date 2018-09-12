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Yaşamayanlar 3. yeni bölüm fragmanı: Dmitry, Mia'yı sorguluyor! (Yaşamayanlar 3. yeni bölüm ne zaman?)

DİZİ HABERLERİ  | 12.09.2018 08:16 | Son Güncelleme

Yaşamayanlar 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerinde Elçin Sangu ve Kerem Bursin'in yer aldığı Türkiye'nin ilk vampir dizisi Yaşamayanlar, ilk 2 bölümü ile geçen hafta Blutv'de yayınlanmış ve büyük ilgi görmüştü. Hayranlarının merakla beklediği fragman yayınlandı ve Yaşamayanlar 3. yeni bölüm tarihi belli oldu. Yeni bölümde Dmitry, Mia'yı sorguluyor. Ve yeni bölümde vampirler ve avcıların savaşı başlıyor. İşte Yaşamayanlar 3. yeni bölüm fragmanı ve 3. bölüm yayın tarihi..

Yaşamayanlar 3. yeni bölüm fragmanı: Dmitry, Mia'yı sorguluyor! (Yaşamayanlar 3. yeni bölüm ne zaman?)

Yaşamayanlar 3. yeni bölüm fragmanı Blutv tarafından yayınlandı. Türkiye'nin ilk vampir dizisi olan Yaşamayanlar'ın başrollerinde Elçin Sangu, Kerem Bürsin, Birkan Sokullu ve Selma Ergeç yer alıyor. Geçen hafta ilk iki bölümü ile Blutv'de yayınlanan Yaşamayanlar, büyük ilgi ile izlenmiş ve sosyal medyada hakkında çok konuşulmuştu. Yaşamayanlar yeni bölüm fragmanında ise Dmitry, Mia'nın geçmişin sorguluyor ve hakkında daha çok bilgi öğrenmeye çalışıyor. Ve yeni bölümde vampirler ile avcıların savaşı başlıyor. İşte Yaşamayanlar 3. yeni bölüm fragmanı...

YAŞAMAYANLAR 3. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

YAŞAMAYANLAR 3. YENİ BÖLÜM NE ZAMAN

Yayınlanan fragmanda; Dmitry'nin (Kerem Bürsin) "İnsanın ruhu masum değil, hepsinin içinde uyandırılmayı bekleyen bir kötülük var!" sözleri dizide vampirler ve avcılar arasında kıran kırana yaşanacak savaşın ilk sinyalini verdi. Yaşamayanlar 3. bölümüyle 13 Eylül’de sadece blutv’de!

YAŞAMAYANLAR OYUNCU KADROSU VE KONUSU

Başrollerinde Elçin Sangu, Kerem Bursin, Birkan Sokullu ve Selma Ergeç gibi isimleri barındıran dizinin dizinin oyuncu kadrosunda ayrıca Türkü Turan, Nilperi Şahinkaya, Efecan Şenolsun, Edip Tepeli, Elit İşcan, Oral Özer, Erdeniz Kurucan, Selahattin Ergün, Beril Acar ve Birce Kirkova gibi başarılı oyuncular yer alıyor. Yaşamayanları dizisi yönetmenliğini; Eve Dönüş: Sarıkamış 1915 filmi ile FIPRESCI ile Altın Zenith ödüllerini kazanan ve BluTV Özel Yapım'ı 7YÜZ dizisinin ‘Prosedür’ bölümünün yönetmeni olan Alphan Eşeli üstleniyor. Dizinin çarpıcı senaryosunu ise Şamil Yılmaz kaleme alıyor.

164 yaşında genç bir vampir olan Mia (Elçin Sangu), akıl hocası Karmen'in (Selma Ergeç) önderliğinde, aklındaki planı gerçekleştirmek için İstanbul'a gelir. Amacı kendisini vampire dönüştüren Dmitry'yi (Kerem Bürsin) öldürüp yeniden insan olmaktır fakat tarihin en güçlü vampirlerinden biri olan Dmitry'yi öldürmek sandığı kadar kolay olmayacaktır. Karanlık geçmişine sırtını dönmüş olan kadim vampir Numel (Birkan Sokullu) de, bu amaç uğruna Mia ve Karmen'le ittifak kurar. Tutku ve nefreti, yaşam ve ölümsüzlüğü, iyilik ve kötülüğü birbirinden ayıran sınırların belirsizleştiği bu evrende, işler gittikçe içinden çıkılmaz bir hal alır. Ve hepsinden de önemlisi, insanlar ve vampirler arasında büyük bir savaş başlamak üzeredir. Mia'nın en büyük sınavı ise büyük savaş başladığında kimin tarafında savaşacağı sorusudur.

YAŞAMAYANLAR 1. VE 2. BÖLÜM

Mia, kendisini dönüştüren vampiri bulup onu öldürerek tekrar insan olmak için İstanbul'a gelir. Ancak İstanbul'daki vampirlerin lideri Dmitry'i öldürmek o kadar kolay değildir. Avcılar tarafından esir alınan Mia, İstanbul'un arka sokaklarında vampirlere karşı savaşan Sercan ve çetesiyle tanışır.

Yaşamayanlar 1. ve 2. bölüm izle


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