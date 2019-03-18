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Yaşananlar film gibi! Vicdan azabına dayanamadı, habersiz gitti

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 18.03.2019 14:08 | Son Güncelleme

Azerbaycan'da 6 kişinin öldüğü kazanın ardından kaçıp Türkiye'ye gelen TIR şoförü Yakup Yazıcı, tali kusurlu olduğu gerekçesiyle gıyabında yargılandığı davada 10,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Çektiği vicdan azabına dayanamayarak kazadan 5 yıl sonra teslim olan Yazıcı'nın ailesi, TIR'a çarpan otomobil sürücüsünün alkollü ve ehliyetsiz olduğunu belirtti, oğullarının geri kalan cezasını, Türkiye'de çekmesini istedi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 2011 yılında içerisinde 8 kişinin bulunduğu otomobil, uluslararası bir taşımacılık şirketinde çalışan Yakup Yazıcı'nın (38) kullandığı TIR'a çarptı. Kazada, 6 kişi öldü. Ölenlerin yakınlarının aracına saldırdığı TIR şoförü Yazıcı, şoka girip, kaçtı. Yazıcı, Gürcistan üzerinden Türkiye'ye geldi.

Azerbaycan adli makamlarının kazayla ilgili yürüttüğü soruşturmada, alkollü ve ehliyetsiz olan otomobil sürücüsünün 'asli kusurlu' olduğunu belirledi. Tali kusurlu olduğu saptanan Yakup Yazıcı, gıyabında yargılandığı davada 10,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Yazıcı hakkında İnterpol aracılığı ile kırmızı bülten çıkarıldı.

5 YIL SONRA TESLİM OLDU

Kazanın ardından Artvin'in Hopa ilçesindeki evine gelen Yazıcı'nın psikolojisi bozuldu, kabuslar görmeye başladı. Geceleri uyuyamayan Yazıcı, çektiği vicdan azabına daha fazla dayanamayarak, 5 yıl sonra teslim olmaya karar verdi. Ailesinden habersiz Artvin'in Sarp Sınır Kapısı'ndan Gürcistan'a geçen Yazıcı, 28 Aralık 2016'da gözaltına alındı. Gürcistan'da 9 ay cezaevinde tutulduktan sonra Azerbaycan'a iade edilen Yazıcı, Bakü'de cezaevine konuldu.

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'3 YILDIR AĞLIYORUZ'

Zülkif (83) ve Meryem Yazıcı (78) çifti, oğullarının kalan cezasını çekmek üzere Türkiye'ye iade edilmesini istedi. Evlat acısı çektiklerini belirten Zülkif Yazıcı, "Oğlum kazadan sonra can korkusuyla Türkiye'ye geldi. 5 yıl burada azap çekti. Bizden habersiz gidip teslim oldu. Evlat acısı çekiyoruz. Bu acıya dayanamıyoruz. Oğlumun Türkiye'ye iade edilmesini istiyoruz. 3 yıldır ağlıyoruz. Birisi ölür, ağlarız, sonra umudumuzu keseriz. Ama biz her gün ağlıyoruz. Oğlum çalışıyordu, biz geçiniyorduk. Zor durumda kaldık. Cumhurbaşkanımızdan yardım bekliyoruz. O bizim durumumuzu bilse yardımcı olur" dedi.

Gözü yaşlı oğlunun yolunu gözleyen Meryem Yazıcı da, "Benim fazla ömrüm kalmadı. Oğlumu görmek istiyorum. Bize yardımcı olsunlar, oğlumu Türkiye'ye getirsinler" diye konuştu.

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'VİCDAN AZABINDAN TESLİM OLDU'

Ağabeyimin karıştığı kazada karşı taraftaki sürücünün ehliyetsiz ve alkollü olduğunun belirlendiğini ifade eden Yunus Yazıcı ise, "Kazadan sonra ölenlerin yakınları TIR'a saldırmış. Ağabeyimde can korkusuyla Türkiye'ye geldi. 5 yıl evde ansızın yatağından kalkıyordu. Sürekli olayı sayıklıyordu. Bir süre psikolojisi düzelsin diye İstanbul'a gitti. Sonra döndü, geldi. Bir sabah kalktı, vicdan azabından dolayı gidip teslim oldu. Bize sürekli 'teslim olacağım' diyordu. Dediğini de yaptı. Suçu olmamasına rağmen kaza psikolojisini atlatamadı. Biz de yardımcı olmaya çalıştık ama başaramadık. Karşı sürücünün alkollü ve ehliyetsiz olduğu belirlenmişti. Ağabeyim suçsuz. Devlet büyüklerimizden iadesi için yardım bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: DHA

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