Yaşar Alptekin eski eşi Nilgün Altıntay'a böyle evlilik teklifinde bulundu

22 yıl aradan sonra yeniden evlenme hazırlığında olan Yaşar Alptekin ve eşi Nilgün Altıntay, Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa' programına konuk oldu.

Alptekin, fareden korkan eşine canlı yayında oyuncak farenin içinden çıkardığı yüzükle evlilik teklifi etti.

Yıllar sonra eski eşiyle yeniden evlenmek için hazırlık yapan Yaşar Alptekin, canlı yayınla özel hayatından bahsederken birden oyuncak fare çıkardı.

Eşinin fareden çok korktuğunu söyleyen Alptekin, "Her şerde bir hayır vardır. Farenin içine bakın" diyerek oyuncağa gizlediği tektaş yüzükle eşine yeniden evlilik teklifi etti.

Aralarındaki 8 yaş farkı nedeniyle eleştirilen Nilgün Altınyay, verdiği bir röportajda “Yaş farkı çok önemli değil, evlilikte önemli olan aşktır” açıklamasında bulunmuştu. Yaşar Alptekin’den önce 1973 yılında müteahhit Yavuz Altınyay’la ile evlenen Nilgün Altınyay, 16 yıl evli kaldıktan sonra boşanmıştı. 1991 yılında Yaşar Alptekin ile nikah masasına oturan Nilgün Altınyay’ın ikinci evliliği ise 1995 yılında sona erdi.

4 yıl evli kalan ikilinin Ayris Alptekin isminde bir kızı var. İlk eşinin soyadını taşımayı sürdüren Nilgün Altınyay, boşanma nedenini “Eşim çalışmama karşıydı ama ben kararlıydım. Boşandık.” Sözleriyle dile getirmişti. Nilgün Altınyay, 22 yıl sonra Yaşar Alptekin ile yeniden evlendi.

