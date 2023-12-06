Yaşar İpek'in Dilan Polat itirafı gündem oldu! 'Sahneye en az 10 bin dolar atıyordu'

Dilan-Engin Polat çiftinin tutuklanmasının ardından fenomenlere yönelik soruşturmalar hız kesmeden devam ediyor. Uzun bir süredir gündemi meşgul eden Polat çifti ile ilgili en son Yaşar İpek bir açıklama yaptı.

2.sayfa programının konuğu olan şarkıcı Yaşar İpek Dilan Polat itirafıyla sosyal medyanın gündemine oturdu.

İpek, "Dilan Polat'la en son bir eğlence mekanında karşılamıştık. Mahsun Kırmızıgül ile sahneye çıkmıştık. İkinizi birden sünnet düğününde çıkaracağım dedi biz sahnedeyken.

Biz de Mahsun'la bakıştık! Pazarlık bile yapmıyormuş, öyle bonkörmüş, ne kadar para istersen veriyormuş! Kazanç çok önemli, para nereden geliyor ve nasıl bir emekle geliyor? Ciddi bir emek verince, zor kazanınca insanın para harcarken eli titriyor. Çok büyük aileler bile böyle bir gösterişin içinde değiller" şeklinde konuştu.

Yaşar İpek o programda Dilan Polat ile ilgili dikkatini çeken şeyleri anlatırken, bir gün kendisini dinlemeye geldiğinde yaşadığı olayı da anlattı. Yaşar İpek o anlarda, "Dilan Polat geldiğinde en az 10 bin dolar sahnede para atıyordu, elindekiler bitince Engin'e 'Ver ver' diye bağırıyordu" dedi.







