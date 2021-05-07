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Yaşar Kemal Uğurlu Süper Lig'de maç aldı

07.05.2021 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin "Kural hatası var" diyerek tekrarını istediği Aytemiz Alanyaspor maçının hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, MHK tarafından bu hafta Çaykur Rizespor-Yeni Malatyaspor müsabakasına atandı.

Yaşar Kemal Uğurlu Süper Lig'de maç aldı

Süper Lig'in 38. haftasında Fenerbahçe, Alanyaspor ile deplasmanda golsüz berabere kaldığı mücadelenin ardından, kural hatası olduğu gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) tekrar başvurusunda bulunmuştu.

Sarı-lacivertliler henüz bu talebine cevap alamamışken, söz konusu karşılaşmanın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu ise Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından ligin 40. haftasında önemli bir maçta görevlendirildi. Uğurlu, alt sıraları yakından ilgilendiren Rizespor - Yeni Malatyaspor müsabakasında düdük çalacak.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Yeni Malatyaspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 3 yorum
Fenerbahçenin ülkeye yaptığı tek iyi şey ağlayarak barajları doldurması oldu...
Kuralları bilmeyen hakemler maç yönetiyor... ve sonuca tesir ediyor.. Ve bunu Fenerbahçe'nin önünü kesmek için yapıyorlar.. Yahu bari kuralları uygulayın, takdir haklarınızı kullanmıyorsunuz onu anladık...
Fenerbahçe kendi bile inanmıyor maçın tekrar edileceğine MHK nasıl inansın.

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