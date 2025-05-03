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Yaşayan Nostradamus'un kraliyet ailesiyle ilgili kehanetleri olay oldu! Sarayı yöneten gizli güç kim? Bu yıl ortalık karışacak...

Covid-19'u, Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünü tahmin ettiğini söyleyen Athos Salomé, yani yaşayan Nostradamus'un kraliyet ailesiyle ilgili yeni kehanetleri gündem oldu. Salomé, sarayı yöneten gizli bir gücün olduğunu iddia etti.

Yaşayan Nostradamus'un kraliyet ailesiyle ilgili kehanetleri olay oldu! Sarayı yöneten gizli güç kim? Bu yıl ortalık karışacak...
Jale Uslu

Covid-19'u, Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünü ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini önceden tahmin ettiğini söyleyen Athos Salomé, yani yaşayan Nostradamus yeni bir kehanetle gündeme geldi. Yaşayan Nostradamus, babası Kral Charles'ın tahttan çekilmeyi planlaması nedeniyle Prens William'ın kralın kritik karar alma yetkisini devralacağını iddia etti.

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38 yaşındaki Athos Salomé'nin yüzde 92'lik bir doğruluk oranına sahip olduğu belirtilirken, yalnızca Covid-19'u ve Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünü değil , aynı zamanda III. Charles'ın hastalığı konusunda da 2023 gibi erken bir tarihte uyarıda bulunduğunu söyledi .

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"KRAL GİBİ DAVRANIYOR"

Brezilyalı medyum, William'ın Kral Charles'tan stratejik bir mesafe koruduğunu ve Devlet Konseyi'nin yeniden düzenlenmesi de dahil olmak üzere önemli Milletler Topluluğu figürleriyle doğrudan temaslar kurduğunu iddia etti. "O sessiz reformcu. Sahne arkasında zaten kral gibi davranıyor." dedi.

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"Charles saltanatını kendi şartlarıyla sonlandırmayacak. Tahttan çekilme bir zayıflık olarak değil, kaderin bir dayatması olarak gerçekleşecek." ifadelerini kullandı. Salomé, tahttan çekilme kararının 'kurumsal yeniden yapılanma' kisvesi altında açıklanacağını, ancak geleneksel komuta zincirinde bir kopuşa işaret edeceğini iddia ediyor. "Oğul, babasının ölmesini beklemiyor. Değişim çoktan başladı." açıklamasını ekledi.

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"CHARLES KAĞIT ÜZERİNDE KRAL"

"Charles sadece kağıt üzerinde kral olarak kalacak. Gerçekte hükmeden kişi William'dır " diyen kahine göre monarşinin zaman çizelgesini yöneten görünmez güçler tarafından onaylanan bir 'beyaz darbe' ve bunu ancak kendisi gibi dikkatli bir medyum tespit edebilir.

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William'ın diplomatik görevleri üstlenmek için öne çıktığını ve daha önce sadece monarşiye özel olan toplantılara başkanlık ettiğini söyledi. Salomé, 2025'in sonuna kadar varislerin resmen Prens ilan edileceğini ancak Charles'ın tahttan çekilmesinin yeni ve modern bir unvan altında olacağını iddia etti.

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Kral
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