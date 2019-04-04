'Yaşayan seks robotuna' dönüşmek için 308 bin pound harcadı

Yasal bir genelevde çalışan Sybill Stallone kendini "Esmer Barbie" olarak tanımlıyor.

Las Vegas'ta yaşayan Sybill Stallone ve genelevinin en büyük düşmanı ise gelişen teknolojiyle birlikte ön plana çıkan seks robotları... Bu sebeple Sybill Stallone ve patronu kararını verdi ve Stallone'un diğer seks işçilerinden farklı olması için yola çıktı.

Instagram hesabında 1.5 milyon takipçisi olan ünlü bir porno yıldızı; yaşayan bir seks makinesine dönmek için 308 bin pound harcadı.

SEKS TERMİNATÖRÜYÜM

Onlarca ameliyat geçiren ünlü isim bunun daha yeterli olmadığını düşünüyor ve ekliyor:

"Ben ciddi anlamda seks için doğmuşum. Sanal gerçekliğin çağı olan bu zamanda, seks alıcıları daha eşsiz tecrübeler arıyorlar. Kendimi geliştirdiğim süreçte, beni isteyen partnerlerime, başka bir kadında ya da seks robotunda bulamayacakları şeyleri teklif ediyorum. Ben iki dünyada da en iyisiyim, canlı bir seks şişme bebeğim. Ben seks-terminatörüyüm. Hiçbir seks robotunun karşımda şansı yok."

Kendisini duyguları olan bir seks oyuncağına dönüştürebilmek için geçirdiği estetik operasyonlarının arasında, burun, yanak ve çene estetiği, dudak dolgusu ve meme dolgusu yer alıyor.

Stallone göre zaman geçtikçe seks robotları daha yaygın olacak ve popüler kültürün bir parçası haline gelecek. Stallone "işte o zaman özellikle seks işçisi olan kadınların bana benzeyeceğini, yani estetik operasyonları geçireceğini göreceksiniz. Kendimi bu konuda öncü olarak görüyorum2 diyor.

