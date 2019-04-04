Mynet Trend

'Yaşayan seks robotuna' dönüşmek için 308 bin pound harcadı

zeynep.ok zeynep.ok
İLGİNÇ HABERLER  | 04.04.2019 12:12 | Son Güncelleme

Yetişkin film yıldızı Sybil Stallone, kafasına öyle bir şeyi koydu ki gerçekten akıl alır gibi değil... Sybil Stallone seks robotlarına benzemek için bakın ne kadar harcadı.

'Yaşayan seks robotuna' dönüşmek için 308 bin pound harcadı

Yasal bir genelevde çalışan Sybill Stallone kendini "Esmer Barbie" olarak tanımlıyor.

Las Vegas'ta yaşayan Sybill Stallone ve genelevinin en büyük düşmanı ise gelişen teknolojiyle birlikte ön plana çıkan seks robotları... Bu sebeple Sybill Stallone ve patronu kararını verdi ve Stallone'un diğer seks işçilerinden farklı olması için yola çıktı.

3

Instagram hesabında 1.5 milyon takipçisi olan ünlü bir porno yıldızı; yaşayan bir seks makinesine dönmek için 308 bin pound harcadı.

2

SEKS TERMİNATÖRÜYÜM

Onlarca ameliyat geçiren ünlü isim bunun daha yeterli olmadığını düşünüyor ve ekliyor:

"Ben ciddi anlamda seks için doğmuşum. Sanal gerçekliğin çağı olan bu zamanda, seks alıcıları daha eşsiz tecrübeler arıyorlar. Kendimi geliştirdiğim süreçte, beni isteyen partnerlerime, başka bir kadında ya da seks robotunda bulamayacakları şeyleri teklif ediyorum. Ben iki dünyada da en iyisiyim, canlı bir seks şişme bebeğim. Ben seks-terminatörüyüm. Hiçbir seks robotunun karşımda şansı yok."

1

Kendisini duyguları olan bir seks oyuncağına dönüştürebilmek için geçirdiği estetik operasyonlarının arasında, burun, yanak ve çene estetiği, dudak dolgusu ve meme dolgusu yer alıyor.

4

Stallone göre zaman geçtikçe seks robotları daha yaygın olacak ve popüler kültürün bir parçası haline gelecek. Stallone "işte o zaman özellikle seks işçisi olan kadınların bana benzeyeceğini, yani estetik operasyonları geçireceğini göreceksiniz. Kendimi bu konuda öncü olarak görüyorum2 diyor.

PARTNER'Benimle evlenmen lazım! Ayaklarını ben ısıtırım...''Benimle evlenmen lazım! Ayaklarını ben ısıtırım...'
Salyangoz sanılan fosilin ne olduğu ortaya çıktı!Salyangoz sanılan fosilin ne olduğu ortaya çıktı!
İlk kez görüntülendiler!İlk kez görüntülendiler!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Sybil Stallone Sybil Stallone seks robotları

En Çok Okunan Trend Haberler

Aday olmayan muhtar sandıktan birinci çıktı

Aday olmayan muhtar sandıktan birinci çıktı

Kahkahaları eleştirilmişti. Bakın ne dedi!

Kahkahaları eleştirilmişti. Bakın ne dedi!

Okaliptus yaprağının bu faydasını duyunca şoke olacaksınız

Okaliptus yaprağının bu faydasını duyunca şoke olacaksınız

Genç erkekler seks yerine bakın neyi tercih ediyorlar!

Genç erkekler seks yerine bakın neyi tercih ediyorlar!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Canlı yayında muhabirin dudaklarına yapıştı

Canlı yayında muhabirin dudaklarına yapıştı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Yıllar önceki görüntüsüyle ünlenmişti, 8 yıl sonra başardı

Yıllar önceki görüntüsüyle ünlenmişti, 8 yıl sonra başardı

İstemeyerek satıyorum deyip ateşe verdi!

İstemeyerek satıyorum deyip ateşe verdi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Salyangoz sanılan fosilin ne olduğu ortaya çıktı!

Salyangoz sanılan fosilin ne olduğu ortaya çıktı!

Bolu’da, doğal yaşam fotokapanlarla görüntülendi

İlk kez görüntülendiler!

Vampirler neden kan içer?

Vampirler neden kan içer?

İlk eşcinsel siyah kadın belediye başkanı

İlk eşcinsel siyah kadın belediye başkanı

Kamyonetin kasasında tehlikeli yolculuk kamerada

Kamyonet kasasında 8 kişi gittiler

Ters yöne dönüş yapan otomobil motosikletliye çarptı

Levent'teki dehşet kaza kamerada

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.