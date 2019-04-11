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Yasemin Adar Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandı

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 11.04.2019 21:23 | Son Güncelleme

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 76 kiloda mücadele eden Yasemin Adar, altın madalyaya uzanarak Avrupa şampiyonu oldu.

Yasemin Adar Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandı

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Yasemin Adar, altın madalya elde etti.

Romanya'nın başkenti Bükreş'te gerçekleştirilen şampiyonada, kadınlar 76 kilo finalinde Avusturyalı Martina Kuent'i 6-1 yenen Yasemin Adar, altın madalyaya ulaştı.

Yasemin Adar, Avrupa Şampiyonası'nda üst üste 4. kez altın madalya kazanma başarısı gösterdi.

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Yasemin Adar avrupa güreş şampiyonası

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