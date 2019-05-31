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Yasemin Can'dan olimpiyat kotası

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 31.05.2019 10:11 | Son Güncelleme

Elmas Lig'in üçüncü etabında kadınlar 5 bin metrede yarışan milli atlet Yasemin Can, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazandı.

Yasemin Can'dan olimpiyat kotası

Elmas Lig'in üçüncü etabında kadınlar 5 bin metrede yarışan milli atlet Yasemin Can, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazandı. İsveç'in başkenti Stockholm'de düzenlenen etapta piste çıkan Yasemin Can, kadınlar 5 bin metrede 14.53.92'lik süresiyle 9'uncu oldu ve 15.10.00'lık olimpiyat barajını geride bıraktı. Milli atlet böylece 5 bin metrede olimpiyat vizesi almayı başardı.

Öte yandan erkekler 200 metrede Ramil Guliyev, 20.40'lık derecesiyle ikinci oldu. Milli atlet Yavuz Can ise erkekler 400 metre ulusal karma yarışını 47.33'lük zamanıyla üçüncü sırada tamamladı. Erkekler 10 bin metre yarışını milli sporculardan Ali Kaya, 27.53.39'luk derecesiyle 9'uncu, Aras Kaya da 28.49.21'lik zamanıyla 19'uncu sırada bitirdi.

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Anahtar Kelimeler:
yasemin can 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları isveç Stockholm

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