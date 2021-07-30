SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. TOKYO 2020
  4. Yasemin Can finalde!

Yasemin Can finalde!

30.07.2021 14:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokyo 2020'de milli atlet Yasemin Can, kadınlar 5000 metrede finale yükseldi.

Yasemin Can finalde!

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 7. gününde kadınlar 5000 metre elemelerinde yarışan milli atlet Yasemin Can, finale kaldı.

Tokyo Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilen 5000 metre eleme yarışlarında ilk seride piste çıkan Yasemin Can, çok uzun süre yarışı ilk sırada götürdü. Son tura girildiğinde rakiplerinin atağına karşılık veremeyen milli atlet, arka sıralara geriledi.

Mücadeleyi bırakmayan Yasemin Can, 14.50.92'lik derecesiyle 6. oldu. İlk 5 içinde yer alamayan Yasemin, adını doğrudan finale yazdıramadı ve ikinci serinin sonucunu beklemeye başladı.

Diğer serinin koşulmasıyla doğrudan finale çıkan diğer 5 atlet de belirlendi. Son final biletleri de iki seride ilk 5'e giremeyen en hızlı atletler arasından seçildi. İkinci serinin kazananından bile hızlı olan Yasemin Can, adını finale yazdırdı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Alperen Şengün Houston Rockets'taAlperen Şengün Houston Rockets'ta
Türkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isimTürkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isim
Tokyo'da bir madalya daha!Tokyo'da bir madalya daha!
Anahtar Kelimeler:
Tokyo
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Orman yangınlarıyla ilgili son durum

Orman yangınlarıyla ilgili son durum

İfadeleri ortaya çıktı! Kitap yakarken ormanı yakmışlar

İfadeleri ortaya çıktı! Kitap yakarken ormanı yakmışlar

Trabzonspor ve Fenerbahçe derken Sörloth'un yeni takımı...

Trabzonspor ve Fenerbahçe derken Sörloth'un yeni takımı...

Galatasaray'ın transferine Damien Comolli engeli

Galatasaray'ın transferine Damien Comolli engeli

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a golcü çalımı!

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a golcü çalımı!

Busenaz'dan tarihi galibiyet

Busenaz'dan tarihi galibiyet

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

Fatih Terim'den gazeteciye sert sözler

Fatih Terim'den gazeteciye sert sözler

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Galatasaray'dan transfer şov! 10 isim birden

Galatasaray'dan transfer şov! 10 isim birden

Bu sefer olmadı! İtalya'ya kaybettik

Bu sefer olmadı! İtalya'ya kaybettik

Boupendza ile anlaşma tamam!

Boupendza ile anlaşma tamam!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.