Yasemin Kay Allen'den piton yılanlı paylaşım!

Bir süredir Türkiye'deki dizilerde rol almayan Yasemin Kay Allen, son olarak Amerikan yapımı 'Strike Back' dizisinde rol almıştı.

Londra'da yaşayan güzel oyuncu elindeki sarı renkli bir yılanla çektiği videoyu Instagram hesabından paylaştı. Beslediği yılanın Kraliyet Pitonu olduğunu söyleyen Yasemin Kay Allen, paylaşımına 'Hep bi oğlum olsun istemiştim. Adı Lord Flashheart, o bir Kraliyet Pitonu. Erkek olduğu için 1 metre boyunu bulur' notunu yazdı.

Allen'in ilginç videosu kısa sürede on binlerce izlenmeye ulaştı.





