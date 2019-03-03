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Yasemin Kay Allen'den piton yılanlı paylaşım!

zeki.akyurek zeki.akyurek
ÜNLÜLER  | 03.03.2019 22:53 | Son Güncelleme

Oyunculuk kariyerine İngiltere'de devam eden Yasemin Kay Allen, paylaştığı yılanlı videoyla sosyal medyaya damga vurdu.

Bir süredir Türkiye'deki dizilerde rol almayan Yasemin Kay Allen, son olarak Amerikan yapımı 'Strike Back' dizisinde rol almıştı.

Londra'da yaşayan güzel oyuncu elindeki sarı renkli bir yılanla çektiği videoyu Instagram hesabından paylaştı. Beslediği yılanın Kraliyet Pitonu olduğunu söyleyen Yasemin Kay Allen, paylaşımına 'Hep bi oğlum olsun istemiştim. Adı Lord Flashheart, o bir Kraliyet Pitonu. Erkek olduğu için 1 metre boyunu bulur' notunu yazdı.

Allen'in ilginç videosu kısa sürede on binlerce izlenmeye ulaştı.

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