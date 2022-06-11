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Yasemin Özilhan beyaz mini elbiseli pozlarıyla büyüledi! Güzelliğiyle göz kamaştırdı...

11.06.2022 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönem yayınlanan Doktorlar dizisinde Ela karakterine hayat veren Yasemin Özilhan, Instagram pozlarıyla sosyal medyayı adeta sallıyor. Her paylaşımıyla ayrı bir olay yaratan sosyetik güzel, muhteşem fiziği ve güzelliğiyle dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Son olarak beyaz mini elbiseli pozlarını paylaşan güzel oyuncu, takipçilerini adeta mest etti.

Yasemin Özilhan beyaz mini elbiseli pozlarıyla büyüledi! Güzelliğiyle göz kamaştırdı...

Doktorlar dizisinde canlandırdığı Ela karakteriyle ünlenen güzel oyuncu Yasemin Özilhan, özel hayatıyla ve tarzıyla ilgili yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Her fırsatta yeni pozlarını takipçilerinin beğenisine sunan Yasemin Özilhan, beyaz mini elbiseli paylaşımlarıyla beğeni yağmuruna tutuldu.

BEYAZ MİNİ ELBİSELİ POZLARI OLAY YARATTI

Son olarak Instagram hesabından beyaz mini elbisesiyle pozlar veren güzel oyuncu Yasemin Özilhan, fiziği ve güzelliğiyle dikkat çekti.

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Zarifliği ve sempatikliğiyle dikkat çeken güzel oyuncunun mini elbiseli pozlarına takipçileri adeta beğeni yağdırdı.

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Paylaşımlarına kayıtsız kalamayan takipçilerinden bazıları, "Melek gibisin" ve "Gerçekten gördüğüm en güzel kadın" tarzında yorumlarda bulundu.

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MİNİ ETEKLİ SOKAK TARZI DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde siyah deri mini eteğiyle sokak tarzını takipçileriyle paylaşan güzel oyuncunun pozları resmen ağızları açık bırakmıştı.

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Sokak tarzındaki asilliğiyle dikkat çeken Özilhan'ın fotoğrafı beğeni ve yorum yağmuruna tutulmuştu.

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Yasemin Özilhan Instagram
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