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Yasemin Özilhan'ın kızları Emine ve Ela ile olan pozlarına beğeni yağıyor!

19.10.2021 09:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir döneme damga vuran Doktorlar dizisinde hayat verdiği 'Ela' karakteriyle milyonlarca kişi tarafından tanınan güzel oyuncu Yasemin Özilhan, kızlarıyla verdiği sevgi dolu pozlarla büyük beğeni topluyor.

Yasemin Özilhan'ın kızları Emine ve Ela ile olan pozlarına beğeni yağıyor!

2011 yılında iş insanı İzzet Özilhan ile dünyaevine giren Yasemin Özilhan, evliliğinden bir yıl sonra anneliği tatmıştı. Özilhan'ın kızları Emine ve Ela ile verdiği mutluluk pozlarına, sosyal medyada beğeni yağıyor. İşte Yasemin Özilhan ve kızları:

Yasemin Özilhan'ın kızları Emine ve Ela'yı görenler şaşırdı! Güzelliklerini annelerinden almışlar!

Yasemin Özilhan'ın oyunculuğa ilk adımı Koçum Benim dizisiyle olsa da, Türkiye onu Doktorlar dizisindeki Ela karakteriyle tanıdı.

Yasemin Özilhan'ın kızları Emine ve Ela'yı görenler şaşırdı! Güzelliklerini annelerinden almışlar!

2008 yılında yer aldığı Babam Adam Olacak dizisinden birkaç yıl sonra sosyetik isim İzzet Özilhan ile dünyaevine girdi ve oyunculuğu bıraktı.

Yasemin Özilhan'ın kızları Emine ve Ela'yı görenler şaşırdı! Güzelliklerini annelerinden almışlar!

2012 yılında kızı Emine'yi kucağına alan güzel oyuncu, 2013 yılında ise kızı Ela ile ikinci kez annelik heyecanı yaşadı.

Yasemin Özilhan'ın kızları Emine ve Ela'yı görenler şaşırdı! Güzelliklerini annelerinden almışlar!

2019 yılında Mucize Doktor'a konuk oyuncu olarak katılan yıldız, dizide Doktorlar dizisindeki Ela karakteriyle yeniden kameralar karşısına geçerek, sevenlerine nostaljik bir yolculuk yaşatmıştı.

Yasemin Özilhan'ın kızları Emine ve Ela'yı görenler şaşırdı! Güzelliklerini annelerinden almışlar!

Yasemin Özilhan'ın kızları Emine ve Ela'yı görenler şaşırdı! Güzelliklerini annelerinden almışlar!

Sosyal medyayı epey aktif kullanan Yasemin Özilhan'ın, Instagram'da 1 milyonu aşkın takipçisi bulunuyor.

Yasemin Özilhan'ın kızları Emine ve Ela'yı görenler şaşırdı! Güzelliklerini annelerinden almışlar!

Özilhan, fit vücudu ve modaya uygun tarzıyla büyük beğeni topluyor.

Yasemin Özilhan'ın kızları Emine ve Ela'yı görenler şaşırdı! Güzelliklerini annelerinden almışlar!

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Anahtar Kelimeler:
Mucize Doktor dizisi İzzet Özilhan Yasemin Özilhan
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