Yasemin Özilhan'ın kızları Emine ve Ela ile olan pozlarına beğeni yağıyor!

2011 yılında iş insanı İzzet Özilhan ile dünyaevine giren Yasemin Özilhan, evliliğinden bir yıl sonra anneliği tatmıştı. Özilhan'ın kızları Emine ve Ela ile verdiği mutluluk pozlarına, sosyal medyada beğeni yağıyor. İşte Yasemin Özilhan ve kızları:

Yasemin Özilhan'ın oyunculuğa ilk adımı Koçum Benim dizisiyle olsa da, Türkiye onu Doktorlar dizisindeki Ela karakteriyle tanıdı.

2008 yılında yer aldığı Babam Adam Olacak dizisinden birkaç yıl sonra sosyetik isim İzzet Özilhan ile dünyaevine girdi ve oyunculuğu bıraktı.

2012 yılında kızı Emine'yi kucağına alan güzel oyuncu, 2013 yılında ise kızı Ela ile ikinci kez annelik heyecanı yaşadı.

2019 yılında Mucize Doktor'a konuk oyuncu olarak katılan yıldız, dizide Doktorlar dizisindeki Ela karakteriyle yeniden kameralar karşısına geçerek, sevenlerine nostaljik bir yolculuk yaşatmıştı.

Sosyal medyayı epey aktif kullanan Yasemin Özilhan'ın, Instagram'da 1 milyonu aşkın takipçisi bulunuyor.

Özilhan, fit vücudu ve modaya uygun tarzıyla büyük beğeni topluyor.





