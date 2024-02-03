Yasemin Özilhan'ın son pozları sosyal medyayı salladı! 'Altını giymeyi unutmuş'

Bir dönemin efsane dizisi Doktorlar'da canlandırdığı Ela karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan ve geniş bir hayran kitlesine sahip olan Yasemin Özilhan şimdilerde lüks yaşantısı ve sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

2011 yılında İzzet Özilhan ile evlendikten sonra ekranlardan uzak kalan Özilhan son pozlarıyla olay oldu.

Oversize bir ceket giyen Yasemin Özilhan kombinini süper mini eteği ve gözlükleriyle tamamladı. Ünlü ismin pozları kısa süre beğeni ve yorum aldı.

Yasemin Özilhan'a sosyal medyada; 'Altını giymeyi unutmuş', 'Eteğin nerede?' gibi yorumlar yapıldı.









