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Yasemin Özilhan'ın yaza veda paylaşımına beğeni yağdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2020 14:08 | Son Güncelleme

35 yaşındaki Yasemin Özilhan, teknede çekilen karesini sosyal medya hesabından yayınladı. Özilhan'ın "Yaz sonu" notuyla yaptığı paylaşıma beğeni yağdı. Özilhan'ın geçtiğimiz günlerde düşük yaptığı iddia edilmişti.

Yasemin Özilhan'ın yaza veda paylaşımına beğeni yağdı

Oyuncu Yasemin Özilhan, 2011 yılında iş insanı İzzet Özilhan ile nikah masasına oturdu. Çift, kızları Emine'yi 2012'de, Ela'yı ise 2013 yılında kucağına alarak anne-babalık duygusunu yaşadı.

Özilhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yaza veda etti. Teknede çekilen bu karesini yayınlayan Yasemin Özilhan, paylaşımına "Yaz sonu" notunu düştü.

DÜŞÜK YAPTI

Geçtiğimiz günlerde üçüncü kez anne olmak için gün sayan ünlü oyuncudan kötü haber gelmişti.

Bebeğini düşürdüğü öğrenilen Yasemin Özilhan, konuyla ilgili bir açıklama yapmamıştı.

Hamileliğinin başında olan Özilhan, "Her şeyden önce sağlıklı olsun" temennisinde bulunmuştu.

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