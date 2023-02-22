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Yasemin Sakallıoğlu depremzedeler için yemek yaptı! Demet Akalın kayıtsız kalamadı: 'Aslan parçam'

22.02.2023 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü komedyen Yasemin Sakallıoğlu, ülkemizde yaşanan deprem felaketinin ardından soluğu afet bölgesi Hatay'da aldı. İlk günden beri yardımlar gönderen Sakallıoğlu bu defa depremzedeler için yemek yaptı. Bu paylaşıma Demet Akalın ise kayıtsız kalamadı ve 'Aslan parçam' notu ile paylaştı...

Yasemin Sakallıoğlu depremzedeler için yemek yaptı! Demet Akalın kayıtsız kalamadı: 'Aslan parçam'

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6'lık depremler, 11 ilde büyük yıkımlara ve can kayıplarına neden oldu. Tüm Türkiye seferber olurken ünlü isimler de soluğu afet bölgelerinde aldılar. Bu isimlerden biri de ünlü komedyen Yasemin Sakallıoğlu oldu. AFAD ile koordineli şekilde yardım tırı gönderen Sakallıoğlu bu defa depremzedeler için yemek yaptı. Ünlü komedyenin bu paylaşımı Demet Akalın kendi sayfasında paylaştı...

''ASLAN PARÇAM''

Demet Akalın, Yasemin Sakallıoğlu'nun depremzeder için mutfağa girdiği videosunu kendi sayfasında paylaşıp 'Aslan parçam' notunu düştü. Ünlü komedyenin bu hareketi sosyal medyada takdir topladı...

yasemin sakallıoğlu

DEPREMZEDELER İÇİN YEMEK YAPTI

Hatay'a yardım için Yasemin Sakallıoğlu, depremzedeler için mutfağa girdi ve yemek hazırladı. Sakallıoğlu yaptığı paylaşıma şunları yazdı:

''"Sabah yemekle başladık. Birçok aşçı gönüllü olarak gelmiş. Fakat 'daha fazla aşçıya ihtiyaç var' dediler. Haydi kıymetli aşçılar 1-2 gün bile olsa gelin! Gelin ki devamlılık sağlansın!"''


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