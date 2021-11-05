MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yasemin Sakallıoğlu: İnsanlar beni 'ne tatlı çocuk' diye sevmezdi

Yasemin Sakallıoğlu: İnsanlar beni 'ne tatlı çocuk' diye sevmezdi

05.11.2021 17:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Yasemin Sakallıoğlu, 'İbrahim Selim ile Bu Gece' programına konuk oldu. Sosyal medya fenomeni, neden komedyen olduğunu anlattı.

Yasemin Sakallıoğlu: İnsanlar beni 'ne tatlı çocuk' diye sevmezdi

Yedi ay önce Burak Yırtar ile nikah masasına oturan komedyen ve oyuncu Yasemin Sakallıoğlu, İbrahim Selim'in YouTube'da yayınlanan programına konuk oldu. Konservatuvara 28 yaşında başladığını söyleyen Sakallıoğlu, şöyle konuştu:

6184eccc86b2451604a16e68

"28 YAŞINDA KONSERVATUVARA BAŞLADIM"

"Annemin evlenmemi istediği zamanda ben konservatuvara girdim. 28 yaşında başladığım için biraz tuhaf bir durumda da kaldım. Sınıf arkadaşlarımın hepsi benden 10 yaş küçüktü"

6184ed2986b2451604a16e76

"Ben çok çirkin bir çocuktum" diyen Yasemin Sakallıoğlu, çocukluk yıllarından beri komik olmanın kendisi için önemli olduğunu anlattı.

6184eccc86b2451604a16e62

"ÇOCUKKEN ÇOK ÇİRKİNDİM"

Sakallıoğlu, "Çocuğun çirkini olur mu?' demeyin, ben öyleydim çünkü. İnsanlar beni, 'Aman ne tatlı bir çocuk' diye sevmezdi. Ben de bundan dolayı sürekli taklit ve espri yapardım küçükken. İnsanlara da 'Komik mi?' diye sorup, onay alma ihtiyacı duyardım" diye konuştu.

6184eccd86b2451604a16e6b

"DELİKANLI KADINIMDIR"

Öte yandan eşiyle evlenmeden önce toplantı yaptıklarını açıklayan ünlü isim, "Dedim ki; 'Biz sevgili olacaksak bu telefonda benim canımı sıkacak, senin flörtleşme ihtimalin olan, yarıda kalan, kenara koyduğun insanları sil.' Ben onun cep telefonundaki mesajlarına bakmam, sadece şifresini bilirim, girmem. Gerçekten çok delikanlı bir kadınım" dedi.

6184eccc86b2451604a16e60

DÜNYAEVİNE GİRDİ

Sosyal medyada paylaştığı videolarla fenomen olduktan sonra oyunculuğa adım atan Yasemin Sakallıoğlu, uzun süredir aşk yaşadığı Burak Yırtar ile mart ayında dünyaevine girmişti.

6184eccc86b2451604a16e66

Çift, pandemi sebebiyle ailesi ve şahitlerinin katıldığı bir organizasyon ile evlenmişti. Takipçileri nikah töreninde beyaz sade bir elbise giymeyi tercih eden Sakallıoğlu'nu beğeni yağmuruna tutmuştu.

6184eccd86b2451604a16e6e

NÜKHET DURU'YA BENZETİLDİ

Hayranları tarafından Nükhet Duru'ya da benzetilen oyuncu, gelen güzel yorumların ardından konuyla ilgili esprili bir paylaşımda bulunmuştu.
6184eccc86b2451604a16e64

"EN GÜZEL HALİM NİKAHIMA DENK GELDİ"

"Yorumlarınızı okuyorum, çok teşekkür ederim." diyen Yasemin Sakallıoğlu, "Allah yüzüme güldü. 33 yıllık yaşamımda en güzel halim nikahıma denk geldi. İyi oldu, böyle olması güzel oldu. İyi yere denk geldi. Çoğunuz beni Nükhet Duru'ya benzetmişsiniz. Çok komik bir nikahtı. Bu nikahta yaşananları stand up gösterimde anlatacağım. Gösterimi yarım saat uzattım, sırf bunun için. Gerçekten çok komik bir nikahtı. Öyle asil göründüğüme bakmayın. Neler yaşadım o nikahta" demişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleriYılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleri
PARTNER"Çocukken çok çirkindim""Çocukken çok çirkindim"
Günel Zeynalova isyan etti: Büyük saçmalık!Günel Zeynalova isyan etti: Büyük saçmalık!
Anahtar Kelimeler:
Yasemin Sakallıoğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Trajik hikâye! Geniş kalçaları ve cinsel organı yüzünden...

Trajik hikâye! Geniş kalçaları ve cinsel organı yüzünden...

Vücudunda yer kalmadı! Dövmesiz halini paylaşınca övgüler yağdı

Vücudunda yer kalmadı! Dövmesiz halini paylaşınca övgüler yağdı

Sperm donörü babasından 50 kardeş! “Flört etmekten korkuyorum”

Sperm donörü babasından 50 kardeş! “Flört etmekten korkuyorum”

Güzellik tabularını yıktı! Fotoğraf hilelerini ifşa etti

Güzellik tabularını yıktı! Fotoğraf hilelerini ifşa etti

İlginizi Çekebilir

Modası asla geçmeyen balon kol kesime sahip kıyafet önerileri

Modası asla geçmeyen balon kol kesime sahip kıyafet önerileri

Merak konusu olmuştu! Tabutun neden açık olduğu belli oldu

Merak konusu olmuştu! Tabutun neden açık olduğu belli oldu

5 dakikada kuaförden çıkmış gibi görünmek isteyenler için en güzel saç ürünleri

5 dakikada kuaförden çıkmış gibi görünmek isteyenler için en güzel saç ürünleri

Sevgilisiyle dudak dudağa pozları kasıp kavurdu!

Sevgilisiyle dudak dudağa pozları kasıp kavurdu!

Kimse katılmadı! Cenazede dikkat çeken detay

Kimse katılmadı! Cenazede dikkat çeken detay

Olay oldu! İsrail'e damga vuran Türkçe şarkı

Olay oldu! İsrail'e damga vuran Türkçe şarkı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.