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Yasemin Şefkatli dekoltesiyle beğeni topladı! 'Süslenmişiz...'

26.02.2021 11:23 | Son Güncelleme:
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Yasemin Şefkatli dekoltesiyle beğeni topladı! 'Süslenmişiz...'

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ile evlilik hazırlığında olan ve koronavirüs sebebiyle kendisini önlem amaçlı eve kapatan Yasemin Şefkatli, karantinada da şıklığından ödün vermedi.

İbrahim Tatlıses'in müstakbel gelini Yasemin Şefkatli cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın çocukları İdo Tatlıses ile nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı atan Yasemin Şefkatli, karantina sürecinde de şıklığından ödün vermiyor.

"SÜSLENMİŞİZ, FENA MI?"

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs sebebiyle kendisini önlem amaçlı eve kapatan Şefkatli, çiçek desenli elbisesi ile verdiği pozu Instagram'dan yayınladı.

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Pandemide sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan Yasemin Şefkatli, gönderisine, "Süslenmişiz, fena mı?" notunu düştü.

29 yaşındaki Şefkatli'nin paylaşımı takipçilerinden oldukça ilgi gördü.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19), İbrahim Tatlıses, İdo Tatlıses, Yasemin Şefkatli,
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