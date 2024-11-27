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Yasemin Şefkatli 'Hep soruyordunuz' deyip bebeklerinin hastalığını açıkladı! Merak edilmişti...

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
27.11.2024 10:31
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İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses'le evlendikten sonra 2024 yılının Ocak ayında ikiz bebeklerini dünyaya getiren fenomen Yasemin Şefkatli, bebeklerinin rahatsızlığını açıkladı.

Yasemin Şefkatli 'Hep soruyordunuz' deyip bebeklerinin hastalığını açıkladı! Merak edilmişti...

İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nınoğlu İdo ile evlenen Yasemin Şefkatli, 2021 yılında sevgilisiyle nikah masasına oturmuş, 2024 yılında ise ikiz bebeklerini dünyaya getirmişti.

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Çocuklarıyla birlikte sosyal medyada sık sık eğlenceli paylaşımlar yapan fenomen Şefkatli, son paylaşımında ikiz bebeklerinin rahatsızlığını açıkladı.

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"HEP SORUYORDUNUZ GÖZLER NİYE YAŞLI"

Bebeklerinin gözlerinin yaşlı olması nedeniyle takipçilerinin sık sık ünlü isme sorular sormasının ardından Şefkatli, yaptığı paylaşımla neden yaşlı olduğunu açıkladı. Şefkatli, bebeklerinin gözlerinden rahatsız olduğunu söyledi. "Hep soruyorsunuz gözler niye yaşlı. Gözyaşı kanalı tıkanıklığımız var. Emir'de de tek gözünde var inşallah geçecek.'' dedi.

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"ÇİRKİN" YORUMUNA YANIT VERMİŞTİ!

Geçtiğimiz aylarda İbrahim Tatlıses'in torunlarının gören bir takipçi bebekler için “Ay, bu çocuklar çirkin” demişti. Yasemin Şefkatli de bu takipçiye “Tam diyorduk ki nerede kaldı bu içi sevgiyle dolup taşmış yurdum insanları...” şeklinde tepki gösterdi. Şefkatli, ardından; “Emir çok üzüldü gidip biraz süt içecek” diyerek yanıt vermişti.

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Anahtar Kelimeler:
İbrahim Tatlıses İdo Tatlıses
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