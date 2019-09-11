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Yasemin Şefkatli'nin hamilelik haberlerine İdo'tan tepki!

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ÜNLÜLER  | 11.09.2019 11:01 | Son Güncelleme

İdo Tatlıses, önceki gün sevgilisi Yasemin Şefkatli ile İstinye Park’taydı. Bir süredir hamile olduğu konuşulan Şefkatli ile ilgili iddialara tepki İdo'dan geldi.

Yasemin Şefkatli'nin hamilelik haberlerine İdo'tan tepki!

İbrahim Tatlıses'in oğlu ido Tatlıses, sevgilisi Yasemin Şefkatli'nin hamile olduğu iddialarına sert çıktı.

İlişkilerin ikinci kez şans veren İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli aşklarına kaldıkları yerden devam ediyor. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan çiftin paylaştıkları aşk pozlarındaki detay dikkatli gözlerden kaçmamıştı. Yasemin Şefkatli'nin fotoğraflarda karnını tutması dikkat çekmiş sonrasında İdo Tatlıses'in de, Yasemin Şefkatli'nin karnını tutması hamilelik iddialarının ortaya çıkmasına neden olmuştu.

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Bu iddiaların ardından bir süredir açıklama yapmayan çift en sonunda sessizliğini bozdu. İdo, Şefkatli'nin hamile olduğu iddiasını sert bir dille yalanladı.

İdo açıklamasında "Henüz sevgiliyiz. Bizim ailelerimiz var. Cahil insanlar değiliz. Böyle bir şeyin olması imkansız" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Yasemin Şefkatli İdo Tatlıses

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