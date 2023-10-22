Yasemin Yürük direk dansıyla gündemdeydi! "Seksi görünmek için..."

Hepsi grubu dağıldıktan sonra kariyer hayatını değiştiren Yasemin Yürük, uzun bir süredir spor eğitmenliği yapıyor. Son dönemde direk dansı yaparak dikkat çeken ünlü isim bu konuda açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabında yaptığı direk dansı görüntüleri ile dikkat çeken Yasemin Yürük, pole dans’ın Türkiye’de yanlış anlaşılmasına isyan etti.

Kendi arkadaşlarının bile yaptığı dansı anlayamadığını ve dans videolarının altına yapılan olumsuz yorumları umursamadığını sözlerine ekleyen Yürük sözlerine şöyle devam etti:

"GÖZÜKTÜĞÜ GİBİ KOLAY DEĞİL"

“En yakın arkadaşlarım bile yaptığım şeyi algılayamıyor ama olsun sorun yok. Algı farklı çünkü. Aslına bakarsanız olimpiyat sporu pole dans. Yurt dışında yarışmaları yapılıyor ama Türkiye’de bir türlü kabul ettiremiyoruz federasyona. Deneseniz yapamazsınız çok zor. Biz de zor yapıyoruz inanın gözüktüğü gibi kolay değil. Çok olumsuz yorum yazanlar var. Benim en yakın arkadaşlarım algılayamadıktan sonra laf anlatmanın manası yok. Kim nasıl bakıyorsa öyle anlasın umurumda değil. O kızlar da onu yapıyorken şunu unutmamak gerekiyor; zor bir spor, emek isteyen iş. Göründüğü gibi sadece seksi gözükmek için yapılan bir iş değil. Bu algıyı yıkmak istiyorum.” (SnobMagazin)





