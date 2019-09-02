Yaşı da kurusu da şifa kaynağı

Türkiye’nin üzüm ambarı olan Manisa’da bir yandan hasat devam ederken bir yandan da kurutmalık üzümlerin serimleri devam ediyor. Hem yaşı hem kurusu şifa kaynağı olan ancak ülkemizde tüketimi istenen seviyelerde olmayan üzümün faydalarını anlatan Diyetisyen Bengü Ünal, yaş ve kuru üzüm tüketiminin özellikle gebelerde etkisinin hem anne hem de bebek için çok fazla olduğunu dile getirdi.

BİR KAŞIK KURU ÜZÜM HALSİZLİK VE YORGUNLUĞA ÇARE



Hamileyken tüketilen besinlere daha çok dikkat edilmesi gerektiğini kaydeden Diyetisyen Ünal, "Çünkü yediğiniz besinler yalnız sizi değil bebeğinizi de etkiler. Ağustos ve eylül ayının gözde meyvelerinden üzümün sağlık açısında birçok faydası bulunurken özellikle gebeler üzerinde birçok faydası görülmektedir. Üzüm; potasyum, sodyum, kalsiyum, bakır, manganez, demir, magnezyum, çinko, karoten, karoten, kripto-ksantin gibi vitamin ve mineraller bakımından zengindir. Hamilelerde kansızlık çok sık karşılaşılan sağlık problemlerinden biridir. Üzüm ise içeriğinde yüksek miktarda demir bulundurmaktadır. Hamileler her gün 1 yemek kaşığı kuru üzüm ya da 12 adet yaş üzüm tüketerek halsizlik, yorgunluk, tırnak kırılması, saç dökülmesi gibi kansızlıktan kaynaklanan semptomları azaltabilirler. E ve K Vitamini cildin daha parlak ve sağlıklı görünmesini sağlamaktadır. Üzümde bulunan E vitamini hem anne adayının hem de bebeğin cildinde kolajen üretimini desteklemektedir. Üzümün en önemli özelliklerinden biride polifenoller olarak bilinen güçlü antiokdisan içermesidir ve bu yüzden bağışıklık sistemini güçlendirmesiyle beraber anne adaylarının enfeksiyon risklerini de azaltmaktadır. Anne adaylarının en çok rahatsız olduğu problemlerden biride çok sık kramp girmesidir, magnezyumdan zengin üzüm tüketimi ile kramplarının azalmasını sağlayacaklardır” dedi.