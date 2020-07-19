Yasin Obuz'dan Nisa hakkında şoke eden sözler! 'Pisliğin tekisin! Sercan'la...'

Yasin Obuz ve Nisa arasındaki gerilim, yarışmanın sona ermesinin ardından da devam etti. Yarışma esnasında zaman zaman gerilimler yaşayan ikili, bu kez sosyal medyada karşı karşıya geldi. Yaptığı paylaşımlarda Nisa'nın arkasından konuştuğunu ifade eden Yasin Obuz, kendi çabası sayesinde Nisa'nın yarışmaya devam ettiğini ifade etti.

Nisa'ya yönelik atışmasında Evrim'i de diyaloğun içerisinde dahil eden Yasin Obuz, 'Evrim yılansa, sen çıngıraklı yılansın nankör' ifadesini kullandı.

Yasin Obuz, Twitter gündemine oturdu. Bunun üzerine yaptığı paylaşımları silen Yasin Obuz, akabinde 'Mesaj alınmıştır bum' paylaşımını gerçekleştirdi.

ATEŞ OLMAYAN YERDEN DUMAN ÇIKMAZ

Obuz mesajında "Nisa hanım senin gibi nankör ve kindar bir insan hayatımda tanımadım bir de mızmız. Sandın ki tüm erkekleri eline alıp hepsini oynatacaksın istediğin gibi ama nankörlüğün bedelini eleyerek ödedin.



Sercan'la da senin için konuşan bendim olaylar kapansın diye... Bildiklerimi açıklarsam yer yerinden oynar. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Pisliğin tekisin" yazdı.

