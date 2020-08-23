MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yasin Obuz'un numarası ifşa oldu! '20 bin mesaj...'

Yasin Obuz'un numarası ifşa oldu! '20 bin mesaj...'

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2020 10:53 | Son Güncelleme

'Survivor 2020'nin yarışmacılarından biri olan Yasin Obuz'un cep telefonu numarası iddiasına göre sosyal medyada yayıldı. Obuz bakın ne dedi.

Yasin Obuz'un numarası ifşa oldu! '20 bin mesaj...'

Yasin Obuz, 'MasterChef Türkiye 2019'da adını geniş kitlelere duyurduktan sonra Acun Ilıcalı'nın bir diğer fenomen yarışması 'Survivor'a katılmıştı. Cemal Can Canseven'in şampiyon tamamladığı 'Survivor 2020'nin en çok konuşulan yarışmacılarından olmayı başaran Yasin geçtiğimiz gün zor onlar yaşadı.

Yasin Obuz'un iddiasına göre telefon numarası ifşa oldu. Obuz ise gelen arama ve mesajlarla çıldırıp numarasını değiştirdi. Obuz açıklamasında "Numaram dağıtılmış o yüzden 7-8 saattir yoktum. Şimdi numaramı değiştirdim. Oh be" dedi.

Ekran Alıntısı

Obuz ayrıca kendisine 20 bin mesaj geldiğini açıkladı.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERAslışah Alkoçlar'a suçlamaAslışah Alkoçlar'a suçlama
Güldüren itiraf! Eşinin paylaşımını...Güldüren itiraf! Eşinin paylaşımını...
50 Metrekare ne zaman başlayacak? 50 Metrekare ne zaman başlayacak?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Meteoroloji'den 7 il için kritik uyarı! Alarm verildi
Meteoroloji'den 7 il için kritik uyarı! Alarm verildi
Canlı yayında şaşkına çeviren soru! Ne diyeceğini bilemedi
Canlı yayında şaşkına çeviren soru! Ne diyeceğini bilemedi
Giresun Valisi acı haberi verdi: 1 kişi hayatını kaybetti
Giresun Valisi acı haberi verdi: 1 kişi hayatını kaybetti
İstanbul'da korkunç kaza! Yakınları sinir krizi geçirdi
İstanbul'da korkunç kaza! Yakınları sinir krizi geçirdi
F.Bahçe'nin yeni transferi uçağa bindi, geliyor!
F.Bahçe'nin yeni transferi uçağa bindi, geliyor!
Bu kursa katılırsanız devlet 50.000 TL hibe veriyor!
Bu kursa katılırsanız devlet 50.000 TL hibe veriyor!
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Karnı burnunda! 'Etim etine değende...'
Karnı burnunda! 'Etim etine değende...'
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal dudak dolgusunu abarttı
Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal dudak dolgusunu abarttı
TikTok fenomeni çift olay oldu! Müge Anlı'da kayıp ilanından, yasak aşka kadar bir garip olaylar zinciri
TikTok fenomeni çift olay oldu! Müge Anlı'da kayıp ilanından, yasak aşka kadar bir garip olaylar zinciri
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ali Sunal eşinin paylaşımıyla itiraf etti
Güldüren itiraf! Eşinin paylaşımını...
Demi Rose minicik bikinisiyle olay oldu! Tanga olduğunu da gösterdi
Bikininin altı ayrı üstü ayrı olay! 'Bakın tanga...'
Melodi Elbirliler Arda Türkmen'li pozunu paylaştı ama...
15 yaş küçük sevgilisi paylaştı ama...
Hande Ataizi ve Dinç Aydoğdu gerildi! 'Bu acele ne?'
Tatilde gerildiler! Böyle azarladı
Şeyma Subaşı karın kaslarını paylaştı, beğeni yağdı
Karın kaslarını paylaştı, beğeni yağdı
Gonca Vuslateri'den mayolu pozlar! 'Denize sarıldım'
Mayolu pozlar! 'Denize sarıldım'
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.