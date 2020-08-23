Yasin Obuz'un numarası ifşa oldu! '20 bin mesaj...'

Yasin Obuz, 'MasterChef Türkiye 2019'da adını geniş kitlelere duyurduktan sonra Acun Ilıcalı'nın bir diğer fenomen yarışması 'Survivor'a katılmıştı. Cemal Can Canseven'in şampiyon tamamladığı 'Survivor 2020'nin en çok konuşulan yarışmacılarından olmayı başaran Yasin geçtiğimiz gün zor onlar yaşadı.

Yasin Obuz'un iddiasına göre telefon numarası ifşa oldu. Obuz ise gelen arama ve mesajlarla çıldırıp numarasını değiştirdi. Obuz açıklamasında "Numaram dağıtılmış o yüzden 7-8 saattir yoktum. Şimdi numaramı değiştirdim. Oh be" dedi.

Obuz ayrıca kendisine 20 bin mesaj geldiğini açıkladı.



