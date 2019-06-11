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Yasin Öztekin için Göztepe'den Beşiktaş'a transfer yanıtı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 11.06.2019 08:18 | Son Güncelleme

Beşiktaş teknik direktörü Abdullah Avcı'nın rotasyon derinliği düşüncesiyle kadrosunda görmek istediği Yasin Öztekin için Göztepe 2 milyon Euro istedi.

Yasin Öztekin için Göztepe'den Beşiktaş'a transfer yanıtı

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in yerine gelen Abdullah Avcı'nın göreve başlamasıyla transfer çalışmaları hız kazandı. Siyah beyazlılar rotasyonda yerliye yönelerek Göztepe forması giyen Yasin Öztekin'i transfer gündemine aldı.

TRT Spor'un son dakika bilgisine göre Beşiktaş, Yasin Öztekin için Göztepe ile ilk teması kurdu. İzmir ekibi, Yasin Öztekin'in bonservisi konusunda çarpıcı bir yanıt verdi. Göztepe, Yasin Öztekin transferi için Beşiktaş'tan 2 milyon Euro talep etti.

"BEŞİKTAŞ BU PARAYA SICAK BAKMIYOR"

TRT Spor'un canlı yayında aktardığı açıklamada, "Yasin büyük bir ihtimalle ayrılacak. En kuvvetli takım da Beşiktaş. Abdullah Avcı, Fikret Orman ile yaptığı görüşmelerde Yasin ismine sıcak bakıyor. 2 milyon Euro isteniyor ancak Beşiktaş bu parayı ödemeye sıcak bakmıyor" dedi.

Geçen sezon Galatasaray'dan ayrılarak Göztepe'ye bedelsiz transfer olan Yasin Öztekin, bu sezon İzmir ekibi ile başarılı bir performans sergiledi. Yasin Öztekin 30 resmi maçta 11 gole katkı göstererek 8 gol ve 3 asist kaydetti. 32 yaşındaki sol kanat oyuncusunun Göztepe ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

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Göztepe Beşiktaş Spor Toto Süper Lig abdullah avcı

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