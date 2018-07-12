SPOR

Yasin Öztekin'in Bursaspor ile sözleşme imzalaması bekleniyor

BURSASPOR HABERLERİ  | 12.07.2018 15:22 | Son Güncelleme

Bursaspor transferde harekete geçti ve Galatasaray'la sözleşmesi sona eren Yasin Öztekin'le sözleşme imzalayacağı iddia edildi. Bursaspor'dan yapılan açıklamada Yasin Öztekin'in transferinin gündemde olmadığı belirtildi.

Yasin Öztekin'in Bursaspor ile sözleşme imzalaması bekleniyor

Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay, Galatasaray'dan Yasin Öztekin ile prensip anlaşmasına vardıkları yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Yasin Öztekin ile bırakın anlaşmayı görüşmedik bile." dedi.

Ay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, birkaç gündür medyada Galatasaray'dan Yasin Öztekin ile prensip anlaşmasına vardıkları yönünde haberlerin yer aldığını belirtti.

Söz konusu haberlerin doğru olmadığını vurgulayan Ay, "Bu haberler nasıl çıkıyor bilemiyorum. Yasin Öztekin ile bırakın anlaşmayı görüşmedik bile." ifadelerini kullandı.

Ay, yeni sezonda güçlü bir takım oluşturmak adına yönetim, teknik heyet ve oyuncu izleme ekibiyle titiz bir transfer çalışması yürüttüklerini aktararak, "Sonuçlandırdığımız transferleri kamuoyuyla paylaşıyoruz. Yasin Öztekin ile prensipte anlaşmış olsak onu da açıklarız. Kulübümüzden resmi bir açıklama yapılmadığı sürece taraftarlarımızın bu tür haberlere inanmamalarını rica ediyorum." diye konuştu.

Bu arada, Bursaspor Kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Bir süredir basında yer alan 'Bursaspor, Yasin Öztekin ile prensip anlaşmasına vardı.' haberleri gerçeği yansıtmamaktadır." denildi.

PARTNERÜnlü yıldız bu halde kahve içmeye gidince...Ünlü yıldız bu halde kahve içmeye gidince...
Bursaspor Ganso için görüşmelere başladıBursaspor Ganso için görüşmelere başladı
Badji, Atanasov ve Aytaç resmen Bursaspor'daBadji, Atanasov ve Aytaç resmen Bursaspor'da
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Galatasaray Bursaspor yasin öztekin

En Çok Okunan Haberler

Adnan Oktar'ın arşivine el konuldu!

Adnan Oktar'ın arşivine el konuldu!

Eski kedicikten olay itiraf: Adnan Oktar cinsel ilişkiye giremiyordu!

Eski kedicikten olay itiraf: Adnan Oktar cinsel ilişkiye giremiyordu!

Aatif Chahechouhe Fenerbahçe'de forvet pozisyonunda oynayacak

Aatif Chahechouhe Fenerbahçe'de forvet pozisyonunda oynayacak

Fikret Orman, Vincent Aboubakar için harekete geçiyor

Fikret Orman, Vincent Aboubakar için harekete geçiyor

Avrupa'da biten transferler (2018-2019 sezonu)

Avrupa'da biten transferler (2018-2019 sezonu)

Liverpool, Beşiktaş'tan Vida'yı transfer etmek için gözünü kararttı

Liverpool, Beşiktaş'tan Vida'yı transfer etmek için gözünü kararttı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 1 yorum
Bursa'da yapamaz.Bursa seyircisi her maç küfür eder.Bakınız Bilal örneği
Diğer Haberler
Yasin Öztekin'in Bursaspor ile sözleşme imzalaması bekleniyor

Yasin Öztekin'in Bursaspor ile sözleşme imzalaması bekleniyor

Bursaspor Ganso için görüşmelere başladı

Bursaspor Ganso için görüşmelere başladı

Badji, Atanasov ve Aytaç resmen Bursaspor'da

Badji, Atanasov ve Aytaç resmen Bursaspor'da

Bursaspor taraftarından FETÖ'cü vali Şehabettin Harput'a sert tepki gösterdi!

Bursaspor taraftarından FETÖ'cü vali Şehabettin Harput'a sert tepki gösterdi!

Bursaspor'da rota Valter Birsa! Vagner Love'dan vazgeçildi

Bursaspor'da rota Valter Birsa! Vagner Love'dan vazgeçildi

Aytaç Kara ve Badji, Bursa'ya geldi

Aytaç Kara ve Badji, Bursa'ya geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.