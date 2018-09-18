Yaşını tahmin edemezsiniz! Bakın cildinin pürüzsüz olmasının sırrı neymiş!

Kate Middleton'ın yüzünün kusursuzluğu dikkatinizi çekmiştir muhakkak. Oldukça sade ve diri bir cilde sahipolan düşeste estetik var mı bilinmez ama bu berrak idafe için kullandığı ürünü sizler için öğrendik. Kate Middleton kusursuz bir cilt elde etmek için kuşburnu yağı kullanıyor.

Kuşburnu (Rosa canina), boyu genellikle 1-5 metre arası olan çalı şeklindeki küçük bir ağaççık olup, asıl vatanının Türkiye olduğu ve buradan dünyanın bütün yörelerine zaman içinde yayıldığı tahmin edilmektedir. Eylül ve Ekim aylarında toplanan meyveleri, güneşli, kuru ve havadar yerlerde iyice yıkandıktan sonra kurutulur. Bazı ülkelerde Kuşburnu çekirdeğinden Kuşburnu Çekirdek yağı (Kuşburnu yağı) elde edilir. Şimdi kuşburnunun tam zamanı!

A, B ve C vitaminiyle dolu olan kuşburnu yağının antienflamatuar, rejeneratif ve antimikrobiyal etkisi vardır. Böylelikle sivilce, akne ve yanık izlerine iyi gelir. Kullanımı da son derece kolay. Temiz cildinize parmaklarınızla masaj yaparak kuşburnu yağını yatmadan önce uygulayabilirsiniz.