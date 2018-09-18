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Yaşını tahmin edemezsiniz! Bakın cildinin pürüzsüz olmasının sırrı neymiş!

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 18.09.2018 11:34 | Son Güncelleme

Cambridge Düşesi Kate Middelton'ın o bebeksi cildinin altında yatan sırrı öğrendik. Düşes, pürüzsüz ve muazzam bir görünüm elde etmek için hepimizin kolaylıkla ulaşabileceği bir ürün kullanıyor. Üstelik en doğalını :)

Yaşını tahmin edemezsiniz! Bakın cildinin pürüzsüz olmasının sırrı neymiş!

Kate Middleton'ın yüzünün kusursuzluğu dikkatinizi çekmiştir muhakkak. Oldukça sade ve diri bir cilde sahipolan düşeste estetik var mı bilinmez ama bu berrak idafe için kullandığı ürünü sizler için öğrendik. Kate Middleton kusursuz bir cilt elde etmek için kuşburnu yağı kullanıyor.

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Kuşburnu (Rosa canina), boyu genellikle 1-5 metre arası olan çalı şeklindeki küçük bir ağaççık olup, asıl vatanının Türkiye olduğu ve buradan dünyanın bütün yörelerine zaman içinde yayıldığı tahmin edilmektedir. Eylül ve Ekim aylarında toplanan meyveleri, güneşli, kuru ve havadar yerlerde iyice yıkandıktan sonra kurutulur. Bazı ülkelerde Kuşburnu çekirdeğinden Kuşburnu Çekirdek yağı (Kuşburnu yağı) elde edilir. Şimdi kuşburnunun tam zamanı!

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A, B ve C vitaminiyle dolu olan kuşburnu yağının antienflamatuar, rejeneratif ve antimikrobiyal etkisi vardır. Böylelikle sivilce, akne ve yanık izlerine iyi gelir. Kullanımı da son derece kolay. Temiz cildinize parmaklarınızla masaj yaparak kuşburnu yağını yatmadan önce uygulayabilirsiniz.

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Renk solmasına karşı ise; Ürünün dörtte birini avucunuza koyun. İsterseniz yağı biraz ısıtın. Yağ tamamen emilinceye kadar cildi nazikçe masaj yapın. İşlem sabah ve akşam saatlerinde yatmadan önce yapılabilir.

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Yağ, cildin esnekliğini ve esnekliğini destekleyen doğal bir protein olan kollajen sentezini uyaran tokoferol ve karoten içerir. Böylece yağ, kırışıklıkların oluşumunu yavaşlatır ve yumuşatıcı bir etkiye sahiptir.

Bir çay kaşığı kuşburnu yağı, 2 damla portakal esansiyel yağı ve bir çorba kaşığı ekşi kremayı karıştırın. 20-30 dakika boyunca cildinize uygulayın. Ilık su ile durulayın. Cildi nemlendirmek için kuşburnu yağını her gün saf formda veya nemlendirici bir kremle uygulayabilirsiniz.

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Nemlendirici yüz maskesi tarifi: Bir kasede 2 yumurta sarısını karıştırın. İçine kuşburnu yağı ekleyin. Maskeyi yüzünüze 20 dakika boyunca uygulayın. Ilık su ile yıkayın.


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