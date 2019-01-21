Yaşıyorlar bu hayatı! Nargile müptelası olan seri köz getircilerin ortak özellikleri

Genellikle bronz tene sahiptiler. Yanık tenlerini ortaya çıkarmak beyaz gömlek giymeyi severler. Beyaz ve dar gömlek... Gömleğin üstten birkaç düğmesinin açık olması şart gibi. Şart diyoruz çünkü gördüğümüz tüm görseller bize bunu inandırıyor :)
Dar gömleği tamamlayan kombin ise kısa paça kumaş pantolonlar. Çorapsız ayakkabılar bu kombinin en son parçasıdır.
Nargile sektörü epey gelişti, altına koyan da var ananas kullanan da. Ancak gerçek bir nargilesever, elmalı ve naneli nargileden şaşmaz. Bu listeye anasonluyu da dahil edebiliriz.
Eğer gerçek bir nargileciyseniz herkesin kullandığı marpuçlar size göre değildir. Özel olarak hazırlanmış bir marpuç size yakışandır.
**"Yengen yandı seri köz getir!" Dümdüz okuduğunuzda bu cümle size bir anlam ifade etmese de bir nargileci için çok şey demektir. Nargile sevdalıların kendilerine has bir dilleri vardır. Seri köz getir, bizi közle, iki sipsi çek gibi ifadelerle kendilerini anlatırlar. Bunun yanı sıra kardeşim kelimesini dillerinden düşürmezler. Onların teşekkürü 'eyvallah'tır.
Dumanı kameraya üflemek adettendir. Eğer dumanla şekilli hareketler yapıyorsunuz, siz bu işin ustası olmuşsunuz demektir. Ben denedim sevgili okur. O halkayı bile yapamadım yalan yok!
Araba anahtarı, cüzdan ve sigara. Bu üçlüyü üst üste bir masa üzerinde gördüğünüzde biliniz ki orada bir nargile tayfa var.
Genelde arabalara karşı bir ilgileri vardır. Çok rahat ve akıcı bir şekilde araba mevzularını konuşabilirsiniz.
Rahatlarına düşkündürler. Oturma stillerinden bunu çok net anlayabilirsiniz. Babacan tavırlarını yok sayamayız. İyi bir dert dinleyicisidirler.
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