Yaşıyorlar bu hayatı! Nargile müptelası olan seri köz getircilerin ortak özellikleri

Genellikle bronz tene sahiptiler. Yanık tenlerini ortaya çıkarmak beyaz gömlek giymeyi severler. Beyaz ve dar gömlek... Gömleğin üstten birkaç düğmesinin açık olması şart gibi. Şart diyoruz çünkü gördüğümüz tüm görseller bize bunu inandırıyor :)

Dar gömleği tamamlayan kombin ise kısa paça kumaş pantolonlar. Çorapsız ayakkabılar bu kombinin en son parçasıdır.

Nargile sektörü epey gelişti, altına koyan da var ananas kullanan da. Ancak gerçek bir nargilesever, elmalı ve naneli nargileden şaşmaz. Bu listeye anasonluyu da dahil edebiliriz.

Eğer gerçek bir nargileciyseniz herkesin kullandığı marpuçlar size göre değildir. Özel olarak hazırlanmış bir marpuç size yakışandır.

**"Yengen yandı seri köz getir!" Dümdüz okuduğunuzda bu cümle size bir anlam ifade etmese de bir nargileci için çok şey demektir. Nargile sevdalıların kendilerine has bir dilleri vardır. Seri köz getir, bizi közle, iki sipsi çek gibi ifadelerle kendilerini anlatırlar. Bunun yanı sıra kardeşim kelimesini dillerinden düşürmezler. Onların teşekkürü 'eyvallah'tır.