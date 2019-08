Yaşlanmaya meydan okuyan kolajen bakımından zengin gıdalar

ET SUYU VE BALIK

Kemik suyu en iyi seçeneklerden biridir. Et suyunda hazırlanan çorba, vücudun hemen kullanmaya başlayabileceği proteinin biyoaktif formunu içerir. Et suyu, cilt sağlığı için gerçekten yararlı olan kolajen tip I ile doludur; hindi ve tavuk suyu, eklem fonksiyonunu destekleyen kolajen tip II içerir. Kemik suyunu haftanın her günü belirli bir miktarda tüketebilirsiniz.