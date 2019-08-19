Yaşlanmaya meydan okuyan kolajen bakımından zengin gıdalar

Kolajen maddesini çok basit bir şekilde ifade etmek gerekirse ona 'yapıştırıcı, birleştirici' diyebiliriz. Yine çok basit bir şekilde açıklama yapacağız; eğer vücudumuzda kolajen olmasaydı bir bütün halinde durması imkansız olurdu.

Kolajen bir proteindir ve vücudumuzun tüm protein metaryelinin yüzde 40'ını oluşturur. 16 çeşit kolajen vardır. En yaygını ise 3 tipten oluşur; birinci ve ikinci tip kolajen deride, kemiklerde ve tendonlarda bulunur. Üçüncü tip kolajen ise sadece eklemlerde bulunmaktadır.

İnsan vücudu gerekli miktarda kolajen üretebilir ancak 25 yaşından sonra doğal üretim seviyesinde yavaşlama olur. Bu aşamada cildinizde ilk kırışıklar meydana gelecektir. Yaş ilerledikçe daha da azalan kolajen üretimi kırışıklıkları da yoğunlaştıracaktır. Eğer bu kırışıkların önüne geçmek istiyorsanız ne yemeniz gerektiğine bakalım...