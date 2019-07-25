Yaşlanmayı yavaşlatabilen 8 içecek

Vücudunuzu zinde tutmak ve yaşlanma belirtilerini geciktirmek için diyetinize bu 8 içeceği dahil edebilirsiniz.

Kahve



Yapılan araştırmalar, kafeinin vücudu kronik iltihaplara karşı koruduğunu ortaya koydu. Ayrıca düzenli olarak kahve içmek, cilt kanseri riskini de azaltıyor. Avrupa Kanser Önleme dergisinde yayınlanan bir araştırma, her gün bir fincan kahve içenlerin melanom dışı cilt kanseri gelişme riskini yüzde 10 oranında azalttığını ortaya koydu.

Ev yapımı muzlu, çilekli yoğurt



Yaşlanmaya meydan okumak için ev yapımı yoğurdunuza çilek ve muz gibi meyveleri katarak tüketin. Olgun muzlar, vücuttaki şeker seviyesini kontrol altında tutan pektin bakımından zengindir. Pektin ayrıca, vücuttaki zehirli toksinlerin atılmasına yardımcı olur ve bu sayede yaşlanma sürecini de yavaşlatmış olur. Bir diğer etkisi ise düzenli tüketilen meyveli yoğurt, cildin yumuşak ve parlak kalmasına yardımcı olur.

Su



Yetişkin insan vücudunun yaklaşık yüzde 65'i sudur. Bu nedenle vücudu nemli tutmak çeşitli organların düzgün çalışması için önemlidir. Vücut susuz kaldığında cilt kuruyabilir ve kırışıklıklar meydana gelebilir. Bu da yaşlanma sürecini hızlandırır. Su, aynı zamanda zararlı toksinleri vücuttan atmamıza yardımcı olur. Bu da daha diri bir cilt ve daha genç bir görünüm demektir.