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Yaşlanmayı yavaşlatabilen 8 içecek

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 25.07.2019 09:15 | Son Güncelleme

Yaşlanmak kaçınılmaz bir gerçektir. Grileşen saç ve sakallar, ciltte meydana gelen kırışıklıklar ve enerjinin yavaş yavaş azalması... Bu doğal olaya dur demek imkansız ama yavaşlatmak ise bizim elimizde!

Yaşlanmayı yavaşlatabilen 8 içecek

Vücudunuzu zinde tutmak ve yaşlanma belirtilerini geciktirmek için diyetinize bu 8 içeceği dahil edebilirsiniz.

Kahve

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Yapılan araştırmalar, kafeinin vücudu kronik iltihaplara karşı koruduğunu ortaya koydu. Ayrıca düzenli olarak kahve içmek, cilt kanseri riskini de azaltıyor. Avrupa Kanser Önleme dergisinde yayınlanan bir araştırma, her gün bir fincan kahve içenlerin melanom dışı cilt kanseri gelişme riskini yüzde 10 oranında azalttığını ortaya koydu.

Ev yapımı muzlu, çilekli yoğurt

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Yaşlanmaya meydan okumak için ev yapımı yoğurdunuza çilek ve muz gibi meyveleri katarak tüketin. Olgun muzlar, vücuttaki şeker seviyesini kontrol altında tutan pektin bakımından zengindir. Pektin ayrıca, vücuttaki zehirli toksinlerin atılmasına yardımcı olur ve bu sayede yaşlanma sürecini de yavaşlatmış olur. Bir diğer etkisi ise düzenli tüketilen meyveli yoğurt, cildin yumuşak ve parlak kalmasına yardımcı olur.

Su

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Yetişkin insan vücudunun yaklaşık yüzde 65'i sudur. Bu nedenle vücudu nemli tutmak çeşitli organların düzgün çalışması için önemlidir. Vücut susuz kaldığında cilt kuruyabilir ve kırışıklıklar meydana gelebilir. Bu da yaşlanma sürecini hızlandırır. Su, aynı zamanda zararlı toksinleri vücuttan atmamıza yardımcı olur. Bu da daha diri bir cilt ve daha genç bir görünüm demektir.

Yeşil çay

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Yeşil çay, hücre yenilenmesini artırır ve kırışıklıkların ortaya çıkmasını önleyen yaşlanma karşıtı antioksidan içerir. Yeşil çay tozunu demlenmiş beyaz çayla karıştırarak cildinizi tazelemek adına bir yüz maskesi hazırlayabilirsiniz. Aynı zamanda yeşil çay düzenli olarak tüketildiğinde kalp hastalığı riskini de azaltabilir.

Pancar suyu

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Pancar suyu nitrat bakımından zengin bir doğal içecektir. Nitric Oxide dergisinde 2011 yılında yayınlanan çalışmada pancar suyunun, beynin ön lobunda kan akışını artırdığını, bu sayede demans ihtimalini aza indirdiği belirtildi. Bu mucize sebze aynı zamanda içerdiği antioksidanlar sayesinde vücudu serbest radikallerden koruyabilir ve kırışıklarla mücadele edebilir.

Badem sütlü, muzlu ve avokadolu smoothie

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Badem sütü, cildin sağlıklı ve genç görünmesine yardımcı olabilecek A, D ve E vitaminlerini içerir. Ayrıca tırnaklarınızı ve saçlarınızı sağlamlaştıracak kalsiyum ve protein bakımından da zengindir.

Avokado, cilde parlaklık kazandıran tekli doymamış yağlarla doludur. Muzda ise A, B ve E vitaminleri bulunur. Bu vitaminlerin tümü cilt sağlığı için mükemmellerdir.

Taze sıkılmış greyfurt suyu

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C vitamini, cildin dolgunluğunu ve esnekliğini artıran kolajen üretimini artırır. Bir bardak greyfurt suyu içmek sadece kırışıklıkları azaltmakla kalmaz, aynı zamanda cildin daha dolgun ve genç görünmesini sağlar. Ayrıca antioksidan retinol bakımından zengin olan greyfurt, zarar görmüş cildin onarılmasına ve cilt pigmentasyonunun tedavi edilmesine yardımcı olur.

Hindistan cevizi suyu

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Hindistan cevizi suyu, gıdalardan alınan besinlerin dağılımını iyileştirmek için gerekli olan mineraller ve elektrolitler bakımından zengindir. Ayrıca hindistan cevizi suyu, hücresel büyümeyi destekleyen sitokinin adı verilen bir bitki hormonu içerir. Sitokininlerin aynı zamanda anti kanserojen olduğu da bilinmektedir.

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