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Yaşlı adam ölümden saniyelerle kurtuldu

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 27.04.2019 17:13 | Son Güncelleme

Çorum’da yürüdüğü sırada ayağının burkulması sonucu yola düşen yaşlı adam ölümden kıl payı kurtuldu.

Olay, Osmancık Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 87 yaşındaki Ali Yıldırım yolda yürüdüğü sırada bir anda ayağı kaydı.

Yere düşen talihsiz adam o anda yoldan geçen bir otomobilin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. O anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Yaralanan Yıldırım, olay yerine çağrılan ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
çorum yaşlı adam
 

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