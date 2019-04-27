Yaşlı adam ölümden saniyelerle kurtuldu

Olay, Osmancık Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 87 yaşındaki Ali Yıldırım yolda yürüdüğü sırada bir anda ayağı kaydı.
Yere düşen talihsiz adam o anda yoldan geçen bir otomobilin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. O anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.
Yaralanan Yıldırım, olay yerine çağrılan ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
(İHA)
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