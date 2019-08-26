Yaşlı, genç şifa için Tuz Gölü'ne geliyorlar

Yurdun çeşitli illerinden ve dünyanın çeşitli ülkelerinden gezi turlarıyla gelen turistlerin uğrak yeri olan Tuz Gölü'ne gelenler, çeşitli rahatsızlıklarına şifa için yürüyüş yapıyor, oturuyor. Faydasını gördüklerinden dolayı tekrar geldiklerini anlatan Hacı Osman Cömert, “Ağrıya, sızıya, ayak üşümesine iyi oluyor. Geçen sene geldim, bu sene de geldim. Her yıl 1-2 kez geliyoruz. Faydası olmasa bu kadar insan gelmez. 500 kişi giriyor, 500 kişi çıkıyor. Niye geliyor bunlar? Bir şifa görmek için değil mi? Bu çevre duydu biliyorlar, onun için millet akın ediyor. Japonlar geliyor, Çinliler geliyor, görüyorsun akın akın. Niye geliyor? Herhalde bir faydası var, dışarıda duymuş işitmiş ki geliyorlar” dedi.

İsveç’te yaşayan gurbetçi bir vatandaş ise, “İsveç’te duyduk şifalı olduğunu, ailecek geldik. Şu anda milletle beraber o şifayı bulmak için geliyoruz. Ayak kokuları, mantar gibi daha benzeri hastalıklar için çok güzel şifa olduğunu duyduk. İnşallah bizlere şifa olur. Şu anda keyfini çıkartıyoruz” şeklinde konuştu.