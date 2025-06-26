Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Yaşlı kadın gece yarısı evinden kovuldu! Nedeni ise pes dedirtti!

Esenyurt’ta yaşlı bir kadın, ev sahibi olan baba ve oğlu yüzünden gece yarısı sokakta kaldı. Baba oğlunun evini kiraya verince oğlu dava açtı. Evde yaşayan ve her ay kirasını babaya veren yaşlı kadın ise bir gece yarısı kendini dışarda buldu.

Yaşlı kadın gece yarısı evinden kovuldu! Nedeni ise pes dedirtti!

Esenyurt’ta yaşlı bir kadın, ev sahibi olan baba ve oğlun anlaşmazlığı nedeniyle sokağa atıldı. Kirayı babaya veren yaşlı kadın, tapu sahibi oğulun dava açması nedeniyle dışarıda kaldı. Akşam saatlerinde evine geldiğinde ise tüm eşyalarını sokakta bulan kadın, geceyi komşularının evinde geçirdi.

Ekran görüntüsü 2025-06-26 143328

EŞYALARINI SOKAĞA ATMIŞLAR

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Orhangazi Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, yaşlı bir kadın, akşam saatlerinde evine geldiğinde eşyalarını sokakta buldu. Yaşlı kadın, oturduğu evin tapu sahibinin kira alamadığı gerekçesiyle kendini mahkemeye verildiğini ve tahliye edildiğini öğrendi. Kadın kirasını ev sahibinin babasına düzenli olarak ödediğini ve aralarında yaşanan tartışma sonucunda sokakta kaldığını belirtti. Mahalle sakinleri yaşlı kadını gece evlerinde misafir ederken, durumu yetkililere haber verdi. Belediye yetkilileri sokakta kalan eşyaları depolara taşırken, yaşlı kadın durumu olmadığı için farklı bir eve taşınamadığını belirtti.

Ekran görüntüsü 2025-06-26 143357

Yaşananları anlatan yaşlı kadın, "Önceden ev sahibine kira ödüyorduk, daha sonra ise babasına kirayı vermeye başladım. Aralarında bir tartışma yaşanmış ve kira alamadığı için ev sahibi beni mahkemeye vermiş. Dün gece de benim eşyalarımı dışarı attılar. Eşyalarımla sokakta kaldım. Komşularım beni evine aldı, belediye ise eşyaları depoya götürdü. Yeni bir ev kiralayacağım ama param yok, yetkililerden yardım istiyorum" dedi.

Ekran görüntüsü 2025-06-26 143509

Yaşlı kadına yardım eden mahalle sakini Hasan Turan, "Ellerinde yazılı belgeleri yoktu, nasıl bir hukuki süreç işledi bilmiyorum. Eşyaları sarmışlar, bazı eşyalara da zarar vererek sokağa atmışlar. Biz de mahalle sakinleri olarak teyzemize yardımcı olduk. Evin sahibi olan kişiye değil, o adamın babasına kira veriliyor. Baba ve oğul arasında yaşanan tartışmadan ötürü ise böyle bir durum yaşanıyor" diye konuştu.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Grip sandılar, saatler içinde hayatını kaybetti... Grip sandılar, saatler içinde hayatını kaybetti...
Fenomen isimden yol ücreti isyanı: "Uçaktan daha pahalı"Fenomen isimden yol ücreti isyanı: "Uçaktan daha pahalı"

Anahtar Kelimeler:
Esenyurt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Kiralar yarı yarıya düştü! Geçen sene 15 bin lira olan yer şu anda 7 bin lira

Kiralar yarı yarıya düştü! Geçen sene 15 bin lira olan yer şu anda 7 bin lira

Ticaret Bakanlığı duyurdu! İkinci el taşıt satışında 6 ay-6 bin kilometre kısıtlaması uzatıldı

Ticaret Bakanlığı duyurdu! İkinci el taşıt satışında 6 ay-6 bin kilometre kısıtlaması uzatıldı

Grip sandılar, saatler içinde hayatını kaybetti...

Grip sandılar, saatler içinde hayatını kaybetti...

Fenomen isimden yol ücreti isyanı: "Uçaktan daha pahalı"

Fenomen isimden yol ücreti isyanı: "Uçaktan daha pahalı"

Sınava giremedi ama genç kız bir günde rekor kırdı!

Sınava giremedi ama genç kız bir günde rekor kırdı!

İngiliz futbolcu kadına sandalye fırlattı!

İngiliz futbolcu kadına sandalye fırlattı!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.