Yaşlı kadın gece yarısı evinden kovuldu! Nedeni ise pes dedirtti!

Esenyurt’ta yaşlı bir kadın, ev sahibi olan baba ve oğlun anlaşmazlığı nedeniyle sokağa atıldı. Kirayı babaya veren yaşlı kadın, tapu sahibi oğulun dava açması nedeniyle dışarıda kaldı. Akşam saatlerinde evine geldiğinde ise tüm eşyalarını sokakta bulan kadın, geceyi komşularının evinde geçirdi.

EŞYALARINI SOKAĞA ATMIŞLAR

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Orhangazi Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, yaşlı bir kadın, akşam saatlerinde evine geldiğinde eşyalarını sokakta buldu. Yaşlı kadın, oturduğu evin tapu sahibinin kira alamadığı gerekçesiyle kendini mahkemeye verildiğini ve tahliye edildiğini öğrendi. Kadın kirasını ev sahibinin babasına düzenli olarak ödediğini ve aralarında yaşanan tartışma sonucunda sokakta kaldığını belirtti. Mahalle sakinleri yaşlı kadını gece evlerinde misafir ederken, durumu yetkililere haber verdi. Belediye yetkilileri sokakta kalan eşyaları depolara taşırken, yaşlı kadın durumu olmadığı için farklı bir eve taşınamadığını belirtti.

Yaşananları anlatan yaşlı kadın, "Önceden ev sahibine kira ödüyorduk, daha sonra ise babasına kirayı vermeye başladım. Aralarında bir tartışma yaşanmış ve kira alamadığı için ev sahibi beni mahkemeye vermiş. Dün gece de benim eşyalarımı dışarı attılar. Eşyalarımla sokakta kaldım. Komşularım beni evine aldı, belediye ise eşyaları depoya götürdü. Yeni bir ev kiralayacağım ama param yok, yetkililerden yardım istiyorum" dedi.

Yaşlı kadına yardım eden mahalle sakini Hasan Turan, "Ellerinde yazılı belgeleri yoktu, nasıl bir hukuki süreç işledi bilmiyorum. Eşyaları sarmışlar, bazı eşyalara da zarar vererek sokağa atmışlar. Biz de mahalle sakinleri olarak teyzemize yardımcı olduk. Evin sahibi olan kişiye değil, o adamın babasına kira veriliyor. Baba ve oğul arasında yaşanan tartışmadan ötürü ise böyle bir durum yaşanıyor" diye konuştu.