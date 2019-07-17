Mynet Trend

Yaşlı kadını raylara itti… O anlar kamerada

Cenk Karanlık Cenk Karanlık
İLGİNÇ HABERLER  | 17.07.2019 13:55 | Son Güncelleme

Kanada'da Stephanie Lee Favel isimli kadın, tren istasyonundaki yaşlı bir kadını raylara itti. Suçunu kabul eden kadına 5 yıl hapis cezası verildi. 8 Kasım'da meydana gelen olayın mahkeme görüntüleri paylaşıldı

Olay, Kanada'nın Alberta eyaletinde yer alan Calgary kentinde meydana geldi. Yerel medyada her alan habere göre, Victoria Park/Stampede İstasyonu'nda meydana gelen olayda, Stephanie Lee Favel isimli bir kadın, 64 yaşındaki Rozalia Meichl'ı bir tren yaklaştığı sırada aniden raylara itti. Raylara birinin itildiğini gören makinist ise hızlı gitmediği için zamanında durabildiğini açıkladı.

Favel, olay kapsamında çıkarıldığı duruşmada yaşlı kadını raylara ittiğini kabul etti. Olayda yaşlı kadının ağır yaralandığı ve artık yürüyemediği belirtildi.

Ayrıca, Favel'in 5 yıl hapis cezası aldığı açıklandı.

Mahkemede olay anına dair kullanılan görüntü ise dün paylaşıldı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, yaşlı kadın ve bir arkadaşının tren istasyonunda yürüdüğü görüldü. Tam bu sırada Favel yaşlı kadına yaklaşıp, kadını raylara itti. Yaklaşmakta olan trenin durduğu görülürken, istasyonda güvenlik görevlileri de hemen Favel'e müdahale etti.

PARTNERDuyan şaşkına dönüyor! Son trend iç organ masajıDuyan şaşkına dönüyor! Son trend iç organ masajı
Motosikletliye çarpıp böyle kaçtıMotosikletliye çarpıp böyle kaçtı
22 yıl sonra işlenen intikam cinayetine idam22 yıl sonra işlenen intikam cinayetine idam
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
yaşlı kadın tren Kanada

En Çok Okunan Trend Haberler

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! Sıcaklıklar da düşüyor

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! Sıcaklıklar da düşüyor

Bütün köy bu olayı konuşuyor! Acısına dayanamadı

Bütün köy bu olayı konuşuyor! Acısına dayanamadı

7.5, 7.4 ve 7.2 büyüklüğünde depremler bekleniyor

7.5, 7.4 ve 7.2 büyüklüğünde depremler bekleniyor

Yeni dizisi ve kanalı belli oldu!

Yeni dizisi ve kanalı belli oldu!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Karabük'te bulundu! Dünyanın en güçlüsü

Karabük'te bulundu! Dünyanın en güçlüsü

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Çöpten çıkan mutluluk!

Çöpten çıkan mutluluk!

Yüz binlerce kişi bir olup böyle açtı

Yüz binlerce kişi bir olup böyle açtı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
E-5'te motosiklet sürücüsüne çarpıp böyle kaçtı

Motosikletliye çarpıp böyle kaçtı

22 yıl sonra işlenen intikam cinayetine idam

22 yıl sonra işlenen intikam cinayetine idam

9. kattan düştüler, kadın öldü adam partiye geri döndü!

9. kattan düştüler, kadın öldü adam partiye geri döndü!

Yavru kediyi mahsur kaldığı yerden kurtaran itfaiye alkış aldı

Her anı izleyip alkışladılar

Sıcaktan bunalan tavşanların dondurma keyfi

Tavşanların dondurma keyfi

'İnfaz edip cesetleri domuzlara yedirdiler'

'İnfaz edip cesetleri domuzlara yedirdiler'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.