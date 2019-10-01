Yaşlı sağlığında pozitif psikoloji büyük önem taşıyor

Dr. Öğretim Üyesi Remziye Keskin, “Toplumun yaş ortalamasının artması, insan ömrünün uzaması anlamına gelse de, fizyolojik kapasitede düşme, sosyal rollerin kayıpları ve bireylerin duygularında, algılamalarında ve davranışlarında meydana gelen değişimler nedeniyle aynı zamanda sağlık ve sosyal sorunların artacağı anlamına da gelmektedir. Yaşlanma ile gelen değişiklikler birbirini tetiklemekte, özellikle psikolojik yaşlanma bu değişimleri hızlandırmakta ve derinleştirmektedir” diye konuştu.

Tüm dünyada 1 Ekim, yaşlı nüfus artış hızına paralel olarak yaşlılık ve yaşlı sağlığı konularında farkındalık yaratmak amacıyla Dünya Yaşlılar Günü olarak anılıyor.

POZİTİF PSİKOLOJİ, İYİ OLUŞU ARTIRMAKTADIR

Yaşlılık döneminde ortaya çıkacak olası sorunlara pozitif psikoloji alanının çözüm önerileri getirebileceğini belirten Dr. Öğretim Üyesi Remziye Keskin, “Pozitif Psikoloji insanların güçlü yanlarına ve erdemlerine odaklanan, yaşamlarını daha doyumlu ve kaliteli şekilde geçirmelerine ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmayı amaçlayan bir bilim dalı olarak tanımlanabilir. Bu tanım, Pozitif Psikolojinin hayatın olumsuz yönlerini göz ardı ettiği anlamına gelmemektedir. Aksine Pozitif Psikoloji, kişinin zayıf yönleriyle baş etmesinde, güçlü yanlarını nasıl kullanılabileceğine odaklanmaktadır. İnsanları daha pozitif ve realist bakış açısına adapte etmeyi hedeflemektedir. Yapılmış araştırmalar, Pozitif Psikoloji odaklı uygulamaların, bireylerin psikolojik iyi oluş, yaşam tatmini ve olumlu duygulanım düzeyini arttırdığını bildirmektedir” dedi.

YAŞAM KALİTESİNİN ARTIRILMASINA KATKI SAĞLAYABİLİR

Dünyadaki demografik dönüşümle gelen toplumsal yaşlanmanın, sağlık ve sosyal politikaların üzerinde durduğu önemli bir konu olduğunu vurgulayan Dr. Öğretim Üyesi Remziye Keskin, “Günümüzde giderek artan yaşlı popülasyon ve buna bağlı gelişen toplumsal değişim, yeni bir sosyal yapılanmayı beraberinde getirmiştir. Pozitif Psikoloji ile bu sosyal yapılanmanın destekleneceği ve yaşlı bireylerin yaşam kalitelerinin arttırılmasına katkıda bulunulabileceği kanaatindeyiz” dedi.