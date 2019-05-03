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Yaşlı ve yalnız yaşayan kadınlarla yakınlaşıp dolandırdılar!

keremuyanik keremuyanik
GÜNDEM  | 03.05.2019 09:44 | Son Güncelleme

Balıkesir'de kendilerini 'MİT görevlisi' ya da 'bakan danışmanı' olarak tanıtarak, özellikle yaşlı ve yalnız yaşayan kadınları, duygusal bağ kurduktan sonra dolandıran 3 kişi yakalandı. Polisin 4 yıldır peşinde olduğu şüphelilerin yaklaşık 10 milyon TL'lik vurgun yaptığı belirlendi.

Yaşlı ve yalnız yaşayan kadınlarla yakınlaşıp dolandırdılar!

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 2016 yılında bazı şüphelilerin 'nitelikli dolandırıcılık', 'resmi belgede sahtecilik' ve 'güveni kötüye kullanma' suçları gerçekleştirdikleri ihbarlarlarıyla çalışma başlattı. Polis, yürütülen çalışmalar kapsamında Balıkesir ve çevre illerde kendilerini MİT görevlisi ya da bakan danışmanı olarak tanıtıp, kat karşılığında inşaat yapacakları yalanıyla vatandaşların dolandırıldıklarını belirledi.

Bu yöntemle yaklaşık 10 milyon TL'lik vurgun yapıldığını tespit eden polis, aynı kişilerin yaşlı ve yalnız yaşayan kadınları da duygusal yakınlık göstererek, banka kredisi çektirerek, arsa ve evlerini kat karşılığı inşaat yapacaklarını söyleyerek, üzerlerine şirket kurarak dolandırdıkları da ortaya çıktı.

Polis tüm bu bilgilerin sonunda da şüphelilerin U.Y., H.Y. ve G.C. olduğunu belirledi. Takibe alınan 3 şüpheli, 29 Nisan günü düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve işyerleri ile araçlarında yapılan aramalarda çok sayıda çek, senet, tapu ve yüklü miktarda para ile belgeler ele geçirildi. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen U.Y., H.Y. ve G.C. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Kepsut L Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

(DHA)

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Balıkesir dolandırıcı yaşlı kadın yalnız kadın

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güzel yeri seçmişler paraya tapan çıkarcı insanların şehri balikesir
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