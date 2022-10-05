Yaşlılarla çocuklar, bilim ve oyun festivalinde bir araya geldi

Ankara Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları Uygulama Ve Araştırma Merkezi (YAŞAM) ve Çocuk Bilim Merkezi Koordinatörlüğü iş birliğiyle, kuşaklar arası dayanışmayı güçlendirmek, aktif yaşamı desteklemek ve değer aktarımını sağlamak amacıyla "Nesillerarası Bilim ve Oyun Festivali"nin üçüncüsü düzenlendi.

Ankara Üniversitesinin Beşevler Kampüsü'ndeki Güneş Meydanı'nda, "3. Nesillerarası Bilim ve Oyun Festivali" dolasıyla tören yapıldı.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Ankara Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Emine Özmete, Çocuk Bilim Merkezi Koordinatörü Prof. Dr. Figen Gürsoy, Saray Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nden bazı engelli çocuklar, ilköğretim öğrencileri ile huzurevlerinde kalan bazı yaşlılar törene katıldı.

Saray Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezindeki engelli bireylerden oluşan mehter takımının gösterisinin ardından çocuklar Rektör Prof. Dr. Ünüvar ile güvercin uçurdu.

- "Nesillerin bir araya gelip buluşmasını sağlıyoruz"

Törende konuşan Prof. Dr. Ünüvar, Ankara Üniversitesinin bütün kuşakları kucakladığını, bu amaçla Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Çocuk Bilim Merkezi Koordinatörlüğünü faaliyete aldıklarını söyledi.

Cumhuriyet döneminin ilk üniversitelerinden olan Ankara Üniversitesinin festivaliyle farklı kuşakları bir araya getirmekten mutluluk duyduklarını belirten Ünüvar, "Aslında bugünü özel yapan başka bir şey daha var, o da Saray Engelsiz Yaşam Merkezinden özel gereksinimli kardeşlerimizin kurduğu mehter takımının resitali. Bize çok özel katkı sundular. Bununla biz aslında nesillerin bir araya gelip buluşmasını sağlıyoruz." dedi.

Toplumlarda nesiller arası bağların giderek zayıfladığını, Türkiye'ninse güçlü aile bağlarıyla, yaşlılara hürmet, çocuklara sevgi ve muhabbeti bir arada tutabilen nadir ülkelerden olduğunu kaydeden Ünüvar, "Ankara Üniversitesi olarak milletimize özgü hasletleri bir festival havasında, BİLİM-NESİL-FEST adı altında, kuşakları bir araya getirerek yaşatmaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

- Hem yaşlı hem çocuk dostu üniversite

Ankara Üniversitesi YAŞAM Müdürü Prof. Dr. Emine Özmete, festivalle hem 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nü hem de 3 Ekim Dünya Çocuk Günü'nü bir arada kutlamayı hedeflediklerini bildirdi.

Özmete, şunları kaydetti:

"Kuşaklar arası dayanışma çok önemli bir kavram. Çekirdek aileye geçiş, büyük kentlerde yaşama, yaşlılarımızın değeri bağlamında hem aktif yaşlanmayı desteklemek hem kuşaklar arasında değer aktarımını desteklemek amacıyla bu etkinliği gerçekleştirdik. Hem yaşlı hem çocuk dostu üniversite olarak, kapılarımızı halkımıza açmış bulunduk."

Çocuk Bilim Merkezi Koordinatörü ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölüm Başkanı Prof.Dr. Figen Gürsoy ise üçüncüsünü düzenledikleri festivalin bu yıl yaşlıların ve çocukların buluşmasıyla daha anlamlı hale geldiğini belirtti. Gürsoy, festivalde çocukların yaşayarak, eğlenerek öğreneceği bir ortam oluşturduklarını söyledi.

- Yaşlılar ve çocuklar geleneksel oyunları birlikte oynadı

Yaşlılar ve çocuklar festival kapsamında mendil kapmaca, ortada sıçan, sandalye kapmaca, seksek ve çatlak patlak gibi geleneksel çocuk oyunlarını oynadı.

Üniversite kampüsünde oluşturulan "Aranızda Matematiği Sevmeyen Var mı?", "Ben Bir Veteriner Hekimim", "Beyin ve Öğrenme Okulu", "Böcek Şenlik Okulu", "Çocuk Hakları" başlığı taşıyan yaklaşık 15 stantta bilgilendirilen yaşlılar ve çocuklar deneyler yaptı.

