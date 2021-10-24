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  4. Yasmin Erbil babasını savundu! Ece Ronay çıldırdı: Kapat çeneni

Yasmin Erbil babasını savundu! Ece Ronay çıldırdı: Kapat çeneni

24.10.2021 13:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ece Ronay-Mehmet Ali Erbil kavgasına Yasmin Erbil de dahil oldu. Yasmin Erbil'in yorumu Ece Ronay'ı çileden çıkardı.

Yasmin Erbil babasını savundu! Ece Ronay çıldırdı: Kapat çeneni

Şarkıcı Ece Ronay Mehmet Ali Erbil'in kendisine gönderdiğini iddia ettiği ses kayıtları ve mesaj görüntüleri yayınlamıştı. Tacizle suçlanan Erbil ve Ronay arasındaki gerilim sürerken konuya Erbil'in kızı Yasmin Erbil de dahil oldu.

Yasak Elma dizisinde rol almaya başlayan Yasmin Erbil Ronaya'ı hedef aldı ve "TikTok'ta ünlü olan biri, prim vermek istemiyorum. Babamın yanındayım" dedi.

Bu açıklamayı duyan Ronay Yasmin Erbil'e sert sözlerle yanıt verdi. Ronay açıklamasında "Sen ezmeye çalışıyor olabilirsin ama baban salya sümük peşimde koşuyordu. Senin baban benle uğraşamadı bence sen hiç bulaşma" dedi.

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Hızını alamayan Ece Ronay açıklamasının devamında ise "Bizim babamız ünlü olalım diye zorla dizilere sokmadı, paraya boğmadı. Kendi emeğimle TikTok'ta ünlü oldum. Sen de babanın absürtlükleriyle ünlü oldun. Kapat çeneni" diyerek tepki gösterdi.


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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Ali Erbil Yasmin Erbil
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