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Yasmin Erbil bu sefer annesi Nergis Kumbasar ile babası Mehmet Ali Erbil’in havuz sefasını paylaştı

19.07.2021 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar’ın kızları Yasmin Erbil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmüyor. Yasmin Erbil bu sefer annesi ve babasının havuz sefasını paylaştı.

Yasmin Erbil bu sefer annesi Nergis Kumbasar ile babası Mehmet Ali Erbil’in havuz sefasını paylaştı

Mehmet Ali Erbil ile eski eşi Nergis Kumbasar’ın kızları Yasmin Erbil, sosyal medya hesabından paylaştığı cüretkar fotoğraflarla gündemden düşmüyor. Bir dönem, sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar yüzünden babası Mehmet Ali Erbil tarafından uyarıldığı iddia edilen Yasmin Erbil yine de hız kesmemişti.

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Ünlü şovmen yaşadığı sağlık sorunları nedeni ile zor günler geçiriyordu ancak kötü günler geride kaldı. 5 kez nikah masasına oturan Erbil, eski eşi Nergis Kumbasar ve kızı Yasmin Erbil ile tatilde.

AYRILSALAR DA BERABERLER!

Mehmet Ali Erbil'in eski eşi Nergis Kumbasar ile havuz keyfi sosyal medyayı salladı.

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Kızları Yasmin ile birlikte sıcak havanın keyfini çıkartan Nergis Kumbasar ile Mehmet Ali Erbil, paylaştıkları bu fotoğrafla dikkat çekti.

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Ali Erbil Nergis Kumbasar Yasmin Erbil
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