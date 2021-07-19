Yasmin Erbil bu sefer annesi Nergis Kumbasar ile babası Mehmet Ali Erbil’in havuz sefasını paylaştı

Mehmet Ali Erbil ile eski eşi Nergis Kumbasar’ın kızları Yasmin Erbil, sosyal medya hesabından paylaştığı cüretkar fotoğraflarla gündemden düşmüyor. Bir dönem, sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar yüzünden babası Mehmet Ali Erbil tarafından uyarıldığı iddia edilen Yasmin Erbil yine de hız kesmemişti.

Ünlü şovmen yaşadığı sağlık sorunları nedeni ile zor günler geçiriyordu ancak kötü günler geride kaldı. 5 kez nikah masasına oturan Erbil, eski eşi Nergis Kumbasar ve kızı Yasmin Erbil ile tatilde.

AYRILSALAR DA BERABERLER!

Mehmet Ali Erbil'in eski eşi Nergis Kumbasar ile havuz keyfi sosyal medyayı salladı.

Kızları Yasmin ile birlikte sıcak havanın keyfini çıkartan Nergis Kumbasar ile Mehmet Ali Erbil, paylaştıkları bu fotoğrafla dikkat çekti.





