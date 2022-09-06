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Yasmin Erbil'den babası Mehmet Ali Erbil'e gönderme! "Ülke elden gidiyor" sözlerini hatırlatıp...

06.09.2022 12:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son günlerde taciz haberleri ve LGBT ve Cem Yılmaz eleştiriyle gündem olan Mehmet Ali Erbil'e kızı Yasmin Erbil'den eleştiri geldi. Babasının "Ülke elden gidiyor" sözlerini hatırlatan Yasmin, paylaşımına 'Bu halini özledim' notunu düştü.

Yasmin Erbil'den babası Mehmet Ali Erbil'e gönderme! "Ülke elden gidiyor" sözlerini hatırlatıp...

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar'ın kızları Yasmin Erbil, bu defa babasına yaptığı gönderme ile gündemde.

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"SAPKINLARDAN KORUMALIYIZ"

Geçtiğimiz günlerde bir gazeteye röportaj veren Mehmet Ali Erbil, 'Eşcinsellik benim için sapkınlıktır' diyerek LGBT bireyler hakkında, "Benim de 16 yaşında oğlum var. Böyle sapkınlardan gençlerimizi korumalıyız." demişti.

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"DEVLET MÜDAHALE ETMELİ"

Ardından Cem Yılmaz'ın son dizisi Erşan Kuneri'ye devletin müdahale etmesi gerektiğini dile getirdi.

Son günlerde adı sıkça taciz haberleriyle de anılan Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin, bu duruma daha fazla dayanamayarak, babası hakkında sitemkar bir paylaşımda bulundu.

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Babasının, muhalif bir ifadesini paylaşan Yasmin, paylaşıma 'Bu halini özledim' notunu düştü.

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Mehmet Ali Erbil Yasmin Erbil Cem Yılmaz gençler yaşında ali erbil
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