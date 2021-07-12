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Yasmin Erbil'den yeni pozlar! Annesi çok beğendi

12.07.2021 16:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Annesi Nergis Kumbasar ile çıktığı Dubai tatilinden paylaştığı pozlarla günlerce konuşulan Yasmin Erbil yeni paylaşımlarıyla gündeme geldi.

Yasmin Erbil'den yeni pozlar! Annesi çok beğendi

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil yine yaptı yapacağını! Göğüs dekolteli elbisesiyle adından söz ettiren Yasmin Erbil, Instagram paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Daha önce yaptığı bazı paylaşımlarda babası Mehmet Ali Erbil'in sansürü ile karşı karşıya kalan Yasmin, şimdilerde sansürsüz paylaşımları ile sosyal medyanın çok konuşulanları arasına girdi.

Yasmin Erbil, Dubai'de leopar desenli bikinisiyle poz verdi!Yasmin Erbil, Dubai'de leopar desenli bikinisiyle poz verdi!

Erbil arka arkaya paylaştığı fotoğraflarıyla hayranlarının dikkatini çekti.

Ekran Alıntısı

Erbil'in pozlarına her zaman olduğu gibi annesinden de destek geldi. Nergis Kumbasar kızının pozlarına "Bayıldım" yorumunda bulundu.


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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Ali Erbil Nergis Kumbasar Yasmin Erbil
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