Yasmin Erbil'den yeni pozlar! Annesi çok beğendi

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil yine yaptı yapacağını! Göğüs dekolteli elbisesiyle adından söz ettiren Yasmin Erbil, Instagram paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Daha önce yaptığı bazı paylaşımlarda babası Mehmet Ali Erbil'in sansürü ile karşı karşıya kalan Yasmin, şimdilerde sansürsüz paylaşımları ile sosyal medyanın çok konuşulanları arasına girdi.

Erbil arka arkaya paylaştığı fotoğraflarıyla hayranlarının dikkatini çekti.

Erbil'in pozlarına her zaman olduğu gibi annesinden de destek geldi. Nergis Kumbasar kızının pozlarına "Bayıldım" yorumunda bulundu.



