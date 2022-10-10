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Yasmin Erbil'in Survivor'ın yıldız ismiyle aşk yaşadığı iddia edildi! O fotoğraf sosyal medyayı çalkaladı

10.10.2022 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar çiftinin kızları Yasmin Erbil'in, Survivor 2021 finalisti Yiğit Poyraz ile aşk yaşadığı iddia edildi.

Yasmin Erbil'in Survivor'ın yıldız ismiyle aşk yaşadığı iddia edildi! O fotoğraf sosyal medyayı çalkaladı

Cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiren Yasmin Erbil'in, Survivor 2021 sezonunda İsmail Balaban'ın ardından ikinci olan yakışıklı yarışmacı Yiğit Poyraz ile birlikte olduğu öne sürüldü.

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil ve Yiğit Poyraz, gece geç saatlerde birlikte görüntülendi. Sosyal medyaya düşen fotoğraf sonrası, ''Yasmin Erbil ve Yiğit Poyraz aşk mı yaşıyor?'' sorusu gündeme geldi. İkilinin fotoğrafına, ''Bunlar birlikte mi değil mi bir türlü çözemiyorum?'' ve ''Bence çok yakışıyorlar, haydi hayırlı olsun'' gibi yorumlar yapıldı.

Yasmin Erbil'in Survivor'ın yıldız ismiyle aşk yaşadığı iddia edildi! O fotoğraf dikkat çekti

Yiğit Poyraz, daha önce fenomen Ala Tokel ile aşk yaşamıştı.

Yasmin Erbil'in Survivor'ın yıldız ismiyle aşk yaşadığı iddia edildi! O fotoğraf sosyal medyayı çalkaladı

Geçtiğimiz aylarda Ala Tokel'den ayrılan Yiğit Poyraz'ın hayatında biri olup olmadığı merak konusuydu.

Yasmin Erbil'in Survivor'ın yıldız ismiyle aşk yaşadığı iddia edildi! O fotoğraf sosyal medyayı çalkaladı

Yiğit Poyraz ve Yasmin Erbil'in sık sık birlikte geçirdikleri ve gözlerden uzak bir ilişki yaşadıkları öne sürüldü.

Yasmin Erbil'in Survivor'ın yıldız ismiyle aşk yaşadığı iddia edildi! O fotoğraf sosyal medyayı çalkaladı

İDEAL ERKEĞİ ANLATMIŞTI

Yasmin Erbil, daha önce verdiği bir röportajda, babası Mehmet Ali Erbil gibi esprili erkeklerden hoşlanmadığını ve ağırbaşlı erkekleri tercih ettiğini dile getirmişti.

Yasmin Erbil'in Survivor'ın yıldız ismiyle aşk yaşadığı iddia edildi! O fotoğraf sosyal medyayı çalkaladı


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Anahtar Kelimeler:
survivor Yasmin Erbil Yiğit Poyraz Mehmet Ali Erbil ali erbil
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